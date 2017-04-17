 Baba Hakkı anıldı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Baba Hakkı anıldı

    Baba Hakkı anıldı
    Kulübü'nün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı , vefatının 28. yıl dönümünde anıldı. Yeten'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen törene Orman çelenk gönderdi. Genel koordinatör Levent Çifter ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı anma, okunan dualarla sona erdi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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