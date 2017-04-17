Baba Hakkı anıldı
Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 28. yıl dönümünde anıldı. Yeten'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen törene Orman çelenk gönderdi. Genel koordinatör Levent Çifter ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı anma, okunan dualarla sona erdi.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
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