''Lyon'un ağzının payını veririz''
Başkan Orman rövanş maçı öncesinde iddialı konuştu. “Beşiktaş’ın büyüklüğünü kabul eden Fransızlar ayak oyunlarını Türkiye’de de yapmaya çalışıyorlar, onların ağzının payını veriyoruz. Rakip Lyon haftaya buraya gelince, onların da ağzının payını veririz”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, perşembe akşamı Lyon deplasmanında yaşanan olaylarla ilgili tüm gerçekleri, dün yaptığı basın toplantısıyla açıkladı. Başkan Orman, Fransa'daki tribün olayları için Lyon cephesinin sürekli olarak 'yanlış' bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, "Beşiktaş'ın büyüklüğünü Lyon bile kabul ediyor. 'Biz bunu kendimiz organize etmedik diyorlar' Yalan söylüyorlar! Kendileri para kazanabilmek için bilet sattılar. Bunu herkesten gizlemeye uğraşıyorlar ama tüm çabaları nafile. Kendi taraftarlarının yaptıklarını bile bize yüklemeye çalışıyorlar. Ayak oyuncularını Türkiye'de de yapmaya çalışıyorlar. Onların da ağzının payını veriyoruz. Lyon buraya gelince onlara da ağzının payını veririz" ifadesini kullandı.
ÇOCUKLARA SALDIRDILAR
"Olaylar başlamadan önce yüzleri maskeli kişiler var ve Lyon Kulübü'nün bilet satmış olduğu Türk taraftarlara saldırmalarıyla olaylar ilk olarak başlıyor. Bunun üzerine bütün olaylar başlıyor. Lyon Başkanı gidip o kişilerle konuşuyor. Fransız ekibinin Başkanı çıkıyor, 'Organize olarak gelmişler' diyor. Çoluk çocukların olduğu yerlere saldırdılar. Polis de gelerek kar maskeli kişileri aşağı atıyor, bir tanesini tutukladığı yok. Maçta gol oluyor, bütün taraftarlar saha içerisine geliyor. Bunları biz mi yaptık?"
BİZE SORMADILAR BİLE!
"Kuradan sonra Lyon, bizim talebimiz olmadan 15 bin civarında bilet sattı. Biz de bunu duyunca UEFA'ya bilgi verdik. '15 bin kişi 1,5 saat içerisinde bilet almış, nasıl organize edebiliriz? Buna mani olamadık' diyorlar. Saptırma bu! Biletleri alanlar hep yan yana almışlar. Doğaçlama olsa karışık biletler alınır. Ama Lyon, orayı açmış ve herkes oradan almış. Lyon para kazanmak istemiş. Tahminimize göre 1 milyon euro'ya yakın hasılat elde etmiş. Bu taraftarda sorumlu olan Lyon Kulübü.
PROVOKE EDİYORLAR
"Vodafone Arena'da Avrupa maçları oynadık ve her maç teşekkür aldık. Maçı Lyon'da oynuyoruz, Lyon taraftarları sahaya giriyor, biz bir şey demiyoruz. Çıkıp 'İstanbul'daki maç taraftarsız oynansın' diyor. Bunun spor ahlakına yakışan bir tarafı yok, ayıptır! Herkesle oynadık ve böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Provoke etmek için yapıyorlar. Böyle provokasyonlara gelmeyeceğiz. Benim buradan algıladığım Beşiktaş'ı yenemeyecekleri inancı var. Kendi takıma bile güvenmiyor."
MAÇI SAHADA OYNA
"Bu olaylar bizim stadımızda olsaydı sorumlu bizdik. Hayret ediyorum. Bunun yüzde 5'i bizde olsa dünya ayağa kalkar. Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'equipe'te bile 'İhraç olmazsak kendimizi kazançlı sayalım, Beşiktaş'ın yaptığı bir şey yok' diye yorumlar var. Taraftarı örgütleyenler onlar. Lyon cephesi ise bundan bile bizi sorumlu tutuyor. Buna çocuklar güler. Maçı sahada oynayacaksın. Türkiye'de bunu saha dışında oynayan yöneticiler görmüştüm de Avrupa'da ilk defa görüyorum."
LOCAYA 24 BİN EURO ÖDEDİK
Fikret Orman, futbolda her zaman kurallara uyduklarını söyledi. 'Duruşumuz asalet duruşudur' diyen Başkan şöyle devam etti: "Maçlar kazanılır kaybedilir ama üzerimize yapışacak kötü bir şeye müsaade etmeyiz. Beşiktaş, halk takımı ve her duruşumuz asalettir. Biz Lyon'a gittik, loca istedik ve 3 tane verdiler. Fiyatları biraz pahalı geldi, gözden geçirmemiz lazım. Bize şikayet ediyorlar ama bir locaya 24 bin euro verdik."
FORMAYA ANKET Mİ YAPALIM?
Beşiktaş Başkanı, Lyon maçına bordo forma ile çıkılmasını eleştirenlere şu yanıtı verdi: "Üç forma seçiyoruz. Deplasmana gittiğimizde ilk seçim hakkı ev sahibi takıma ait. Ondan sonraki formayı da UEFA seçiyor. Neyi tartışıyoruz? Beşiktaş'ın amblemi var. Taraftara anket mi yapacağız? Beşiktaş, hangi formayla çıkarsa bizim kutsal formamızdır. %35 beyaz, %35 siyah, %30 bordo forma satılmış. Bir işi konuşmadan önce öğrensinler."
UEFA KUPASI'NI İSTİYORUZ
Başkan Fikret Orman, Lyon deplasmanında aldıkları sonucun hiç de kötü olmadığını ifade etti. Lyon'daki maçta karşılaşmanın hakeminin son derece başarılı bir maç yönettiğini, "Dinamo Kiev maçında hakemin niyetini kafasını çevirmesinden, koşmasından anlıyoruz. Bu hakem de olsa belki yenilebilirdik" sözleriyle örnekleyen Başkan Orman şöyle devam etti:
"Lyon'u yenebilir, turu da geçebiliriz. Bunun ihtimali çok yüksek. Oradan da galip dönebilirdik. Ama çok iyi bir skorla döndük. Vodafone Arena'da biz bunları eleriz. UEFA Kupası'nı istiyoruz, alabiliriz. Futbolcular karar versin. Sonucu saha içerisinde onlar belirleyecek. Yönetici konuşmaları, tansiyon yükseltmeleri oluyor. Türkiye'de de olduğu için biz tecrübelendik. Artık yemiyoruz."
LYON MAÇINA ÖZEL İNDİRİM
Başkan Fikret Orman, Kartal Yuvası Mağazaları'nda Lyon maçına özel indirim uygulayacaklarını ifade etti. Lyon maçına kadar %20 indirim sağlanacağını söyleyen Başkan Orman, "Lyon maçına kadar 'maça formanla gel ve evinde de formanla seyret' kampanyası yapıyoruz. Lyon maçına kadar geçerli olmak üzere %20 indirim yapıyoruz. Taraftarlarımıza çağrı yapıyoruz.Bu önemli bir fırsattır " diye konuştu.
FABRİ GEREĞİNİ YAPACAKTIR
Lyon maçında yaptığı hata nedeniyle eleştirilen Fabri'ye sahip çıkan Fikret Orman, "Çok başarılı bir kaleci. İnşallah burada oynanacak olan maçta gereğini yapacak ve gol yemeyecektir" dedi. Orman, "Kalecilik zor bir bölge, hatanın en çok sırıttığı bölge kale. Fabri'nin bir sonraki maçta kurtaracağı toplarla, hatasını telafi edeceğini düşünüyorum. İnşallah gol yemeden Lyon maçını bitirecek" dedi.
TARAFTARIMIZ SAKİN OLMALI
Vodafone Arena'daki maç öncesinde hiçbir endişeleri olmadığını ifade eden Fikret Orman şu ifadeleri kullandı: "Rakiplerimiz tansiyonu yükseltmeye alıştı. Biz sakin olacağız. Burası yuvamız. Tırnaklarımızla yaptık. Gözümüzün nuru. Taraftarlarımız, Beşiktaş'ı temsil ettiklerini unutmasınlar. Maçı kazanmak için takımımızın arkasında olacağız. Enerjilerini maça saklasınlar."
EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLARIZ
Beşiktaş Başkanı Orman, rövanş maçı öncesi hiçbir endişeleri olmadığını söyledi. Fikret Orman, "Hiçbir endişem yok, Lyon taraftarları da gelsinler, onlar bizim misafirimiz. İlk defa büyük atmosferli maç oynamıyoruz. Güvenliğimizi arttırmamız diye bir şey yok. Güvenlikten önce güvenlik problemi çıkaracak provokasyonları önlemek istedik. 90 dakika bağıracağız, ıslıklayacağız ama spor çerçevesinde. Her rakibimizi olduğu gibi onları da en iyi şekilde ağırlarız, korkmasınlar" diye konuştu.
ŞAHSİ HESABIMIZ YOK!
Beşiktaş'ın çok önemli bir atılım gösterdiğini ve günden güne daha da yukarılara çıktığını söyleyen Orman, "Konuşmak için konuşmayalım. Bizim şahsi bir hesabımız yok. Tek sevdamız Beşiktaş. Biz sizin namınıza bu işi yapıyoruz. Asil değiliz, vekiliz. Sizin için çalışıyoruz. Bu camiayı göğsünü gere gere yolda yürüyecek hale getirmeye çalışıyoruz" yorumunu yaptı.
ÇOCUKLARA SALDIRDILAR
"Olaylar başlamadan önce yüzleri maskeli kişiler var ve Lyon Kulübü'nün bilet satmış olduğu Türk taraftarlara saldırmalarıyla olaylar ilk olarak başlıyor. Bunun üzerine bütün olaylar başlıyor. Lyon Başkanı gidip o kişilerle konuşuyor. Fransız ekibinin Başkanı çıkıyor, 'Organize olarak gelmişler' diyor. Çoluk çocukların olduğu yerlere saldırdılar. Polis de gelerek kar maskeli kişileri aşağı atıyor, bir tanesini tutukladığı yok. Maçta gol oluyor, bütün taraftarlar saha içerisine geliyor. Bunları biz mi yaptık?"
BİZE SORMADILAR BİLE!
"Kuradan sonra Lyon, bizim talebimiz olmadan 15 bin civarında bilet sattı. Biz de bunu duyunca UEFA'ya bilgi verdik. '15 bin kişi 1,5 saat içerisinde bilet almış, nasıl organize edebiliriz? Buna mani olamadık' diyorlar. Saptırma bu! Biletleri alanlar hep yan yana almışlar. Doğaçlama olsa karışık biletler alınır. Ama Lyon, orayı açmış ve herkes oradan almış. Lyon para kazanmak istemiş. Tahminimize göre 1 milyon euro'ya yakın hasılat elde etmiş. Bu taraftarda sorumlu olan Lyon Kulübü.
PROVOKE EDİYORLAR
"Vodafone Arena'da Avrupa maçları oynadık ve her maç teşekkür aldık. Maçı Lyon'da oynuyoruz, Lyon taraftarları sahaya giriyor, biz bir şey demiyoruz. Çıkıp 'İstanbul'daki maç taraftarsız oynansın' diyor. Bunun spor ahlakına yakışan bir tarafı yok, ayıptır! Herkesle oynadık ve böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Provoke etmek için yapıyorlar. Böyle provokasyonlara gelmeyeceğiz. Benim buradan algıladığım Beşiktaş'ı yenemeyecekleri inancı var. Kendi takıma bile güvenmiyor."
MAÇI SAHADA OYNA
"Bu olaylar bizim stadımızda olsaydı sorumlu bizdik. Hayret ediyorum. Bunun yüzde 5'i bizde olsa dünya ayağa kalkar. Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'equipe'te bile 'İhraç olmazsak kendimizi kazançlı sayalım, Beşiktaş'ın yaptığı bir şey yok' diye yorumlar var. Taraftarı örgütleyenler onlar. Lyon cephesi ise bundan bile bizi sorumlu tutuyor. Buna çocuklar güler. Maçı sahada oynayacaksın. Türkiye'de bunu saha dışında oynayan yöneticiler görmüştüm de Avrupa'da ilk defa görüyorum."
LOCAYA 24 BİN EURO ÖDEDİK
Fikret Orman, futbolda her zaman kurallara uyduklarını söyledi. 'Duruşumuz asalet duruşudur' diyen Başkan şöyle devam etti: "Maçlar kazanılır kaybedilir ama üzerimize yapışacak kötü bir şeye müsaade etmeyiz. Beşiktaş, halk takımı ve her duruşumuz asalettir. Biz Lyon'a gittik, loca istedik ve 3 tane verdiler. Fiyatları biraz pahalı geldi, gözden geçirmemiz lazım. Bize şikayet ediyorlar ama bir locaya 24 bin euro verdik."
FORMAYA ANKET Mİ YAPALIM?
Beşiktaş Başkanı, Lyon maçına bordo forma ile çıkılmasını eleştirenlere şu yanıtı verdi: "Üç forma seçiyoruz. Deplasmana gittiğimizde ilk seçim hakkı ev sahibi takıma ait. Ondan sonraki formayı da UEFA seçiyor. Neyi tartışıyoruz? Beşiktaş'ın amblemi var. Taraftara anket mi yapacağız? Beşiktaş, hangi formayla çıkarsa bizim kutsal formamızdır. %35 beyaz, %35 siyah, %30 bordo forma satılmış. Bir işi konuşmadan önce öğrensinler."
UEFA KUPASI'NI İSTİYORUZ
Başkan Fikret Orman, Lyon deplasmanında aldıkları sonucun hiç de kötü olmadığını ifade etti. Lyon'daki maçta karşılaşmanın hakeminin son derece başarılı bir maç yönettiğini, "Dinamo Kiev maçında hakemin niyetini kafasını çevirmesinden, koşmasından anlıyoruz. Bu hakem de olsa belki yenilebilirdik" sözleriyle örnekleyen Başkan Orman şöyle devam etti:
"Lyon'u yenebilir, turu da geçebiliriz. Bunun ihtimali çok yüksek. Oradan da galip dönebilirdik. Ama çok iyi bir skorla döndük. Vodafone Arena'da biz bunları eleriz. UEFA Kupası'nı istiyoruz, alabiliriz. Futbolcular karar versin. Sonucu saha içerisinde onlar belirleyecek. Yönetici konuşmaları, tansiyon yükseltmeleri oluyor. Türkiye'de de olduğu için biz tecrübelendik. Artık yemiyoruz."
LYON MAÇINA ÖZEL İNDİRİM
Başkan Fikret Orman, Kartal Yuvası Mağazaları'nda Lyon maçına özel indirim uygulayacaklarını ifade etti. Lyon maçına kadar %20 indirim sağlanacağını söyleyen Başkan Orman, "Lyon maçına kadar 'maça formanla gel ve evinde de formanla seyret' kampanyası yapıyoruz. Lyon maçına kadar geçerli olmak üzere %20 indirim yapıyoruz. Taraftarlarımıza çağrı yapıyoruz.Bu önemli bir fırsattır " diye konuştu.
FABRİ GEREĞİNİ YAPACAKTIR
Lyon maçında yaptığı hata nedeniyle eleştirilen Fabri'ye sahip çıkan Fikret Orman, "Çok başarılı bir kaleci. İnşallah burada oynanacak olan maçta gereğini yapacak ve gol yemeyecektir" dedi. Orman, "Kalecilik zor bir bölge, hatanın en çok sırıttığı bölge kale. Fabri'nin bir sonraki maçta kurtaracağı toplarla, hatasını telafi edeceğini düşünüyorum. İnşallah gol yemeden Lyon maçını bitirecek" dedi.
TARAFTARIMIZ SAKİN OLMALI
Vodafone Arena'daki maç öncesinde hiçbir endişeleri olmadığını ifade eden Fikret Orman şu ifadeleri kullandı: "Rakiplerimiz tansiyonu yükseltmeye alıştı. Biz sakin olacağız. Burası yuvamız. Tırnaklarımızla yaptık. Gözümüzün nuru. Taraftarlarımız, Beşiktaş'ı temsil ettiklerini unutmasınlar. Maçı kazanmak için takımımızın arkasında olacağız. Enerjilerini maça saklasınlar."
EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLARIZ
Beşiktaş Başkanı Orman, rövanş maçı öncesi hiçbir endişeleri olmadığını söyledi. Fikret Orman, "Hiçbir endişem yok, Lyon taraftarları da gelsinler, onlar bizim misafirimiz. İlk defa büyük atmosferli maç oynamıyoruz. Güvenliğimizi arttırmamız diye bir şey yok. Güvenlikten önce güvenlik problemi çıkaracak provokasyonları önlemek istedik. 90 dakika bağıracağız, ıslıklayacağız ama spor çerçevesinde. Her rakibimizi olduğu gibi onları da en iyi şekilde ağırlarız, korkmasınlar" diye konuştu.
ŞAHSİ HESABIMIZ YOK!
Beşiktaş'ın çok önemli bir atılım gösterdiğini ve günden güne daha da yukarılara çıktığını söyleyen Orman, "Konuşmak için konuşmayalım. Bizim şahsi bir hesabımız yok. Tek sevdamız Beşiktaş. Biz sizin namınıza bu işi yapıyoruz. Asil değiliz, vekiliz. Sizin için çalışıyoruz. Bu camiayı göğsünü gere gere yolda yürüyecek hale getirmeye çalışıyoruz" yorumunu yaptı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
''Lyon'un ağzının payını veririz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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