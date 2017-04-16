 Kartallar dinleniyor – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Kartallar dinleniyor

    Kartallar dinleniyor

    Lyon rövanşı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdüren , bugünü dinlenerek geçirecek.

    Güneş yönetiminde dün yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Lyon maçında oynayan futbolcular antrenmanı 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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