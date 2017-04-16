Kartallar dinleniyor
Lyon rövanşı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdüren Beşiktaş, bugünü dinlenerek geçirecek.
Güneş yönetiminde dün yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Lyon maçında oynayan futbolcular antrenmanı 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Kartallar dinleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.