Kartallar dinleniyor

Lyon rövanşı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdüren Beşiktaş, bugünü dinlenerek geçirecek.

Güneş yönetiminde dün yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Lyon maçında oynayan futbolcular antrenmanı 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı.