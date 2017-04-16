İşte Beşiktaş-Lyon maçının bilet fiyatları
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 400 lira
Kategori 2: 375 lira
Kategori 3: 350 lira
Kategori 4: 325 lira
Kategori 5: 300 lira
Kategori 6: 275 lira
Kategori 7: 150 lira
Kategori 8: 140 lira
VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: 900 lira
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:35
- Emrah dönmek istemiyor
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Dogru Düsüniyor Bizim Türk Gencler Avrupada Olmasi Gerekiyor bence Bizim Lig hapisden ciksinlar artik Dünyanin her yerde olsunlar
- Soldado sürprizi!
Toplam 1
Yorum
Bence Gol krali Olma potansiyel Var bence Iyi bi Transfer Eger gelirse TS ucar bence ama Iste gelir mi ? Daha iyi Opsiyon Yok mu ?
- '10 milyon euro'
Toplam 2
Yorum
Bence Hemen Teklif ederdim Sonra 30 Milyon € Satillir bence eger 1-2 Sezon da Bögle Bi Performans Büyük bi takimda Gösterirse
İşte Beşiktaş-Lyon maçının bilet fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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