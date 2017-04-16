 İşte Beşiktaş-Lyon maçının bilet fiyatları – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    İşte Beşiktaş-Lyon maçının bilet fiyatları

    İşte Beşiktaş-Lyon maçının bilet fiyatları

    Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak maçın biletlerinin saat 14.00'ten itibaren ?Vodafone Arena bilet satış gişesi,? www.passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinden satışa çıkarılacağı belirtildi.

    Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1: 400 lira

    Kategori 2: 375 lira

    Kategori 3: 350 lira

    Kategori 4: 325 lira

    Kategori 5: 300 lira

    Kategori 6: 275 lira

    Kategori 7: 150 lira

    Kategori 8: 140 lira

    VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira

    1903 B-D Blok: 850 lira

    1903 C Blok: 900 lira

    İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.

    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:35
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