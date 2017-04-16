İşte Beşiktaş-Lyon maçının bilet fiyatları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak maçın biletlerinin saat 14.00'ten itibaren ?Vodafone Arena bilet satış gişesi,? www.passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinden satışa çıkarılacağı belirtildi.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 400 lira

Kategori 2: 375 lira

Kategori 3: 350 lira

Kategori 4: 325 lira

Kategori 5: 300 lira

Kategori 6: 275 lira

Kategori 7: 150 lira

Kategori 8: 140 lira

VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira

1903 B-D Blok: 850 lira

1903 C Blok: 900 lira

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.