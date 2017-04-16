Divan gerginliği!
Yalçın Karadeniz’in seçime girme yetkisi olmadığı için kürsüye çıkınca mikrofonu kapatıldı. Tartışmalar gittikçe artınca özel güvenlik yetersiz kaldı, salona polis girdi.
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli divan kurulu toplantısı olaylı geçti. Divan kurulu başkanlığına aday olan, ancak mahkeme kararıyla seçime giremeyen Yalçın Karadeniz, tüzüğün 31. maddesinin divan kurulu açılış konuşması yetkisini kendisine verdiğini belirterek, kürsüye çıktı. Ancak kulüp hukukçuları bu duruma itiraz etti. Karadeniz'in böyle bir yetkisi olmadığını ve açılış konuşmasını mahkemenin atadığı heyetin yapması gerektiğini söyleyen siyah-beyazlı hukukçular ile Karadeniz arasında kısa süreli tartışma çıktı.
ÜRKMEZGİL İLE TARTIŞTI
Kürsüyü terk etmeyen Karadeniz ayrıca, mikrofonunun açılmaması nedeniyle kulüp genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile gerginlik yaşadı. Salona polislerin gelmesiyle tartışmalar büyürken, bir süre mikrofonu kapalı kalan Karadeniz kısa bir konuşma yaparak seçime girmeyeceğini açıkladı ve "Kongreyi kapatıyorum" diyerek salonu terk etti. Ancak hukukçular, açılışı mahkemenin atadığı çağrı heyetinin yapması gerektiğini söyledi ve Aram Sarafoğlu'nun konuşmasının ardından Ali Rıza Dizdar, kongre divan başkanlığına seçildi ve oylamaya geçildi. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla tüzük gereği kurullarda görev yapamayacak olan Karadeniz'in adaylığı düştü. Adaylar arasında yer alan Kemal Çiloğlu'nun da çekilmesinin ardından Tevfik Yamantürk tek aday olarak seçime girdi.
YENİ DİVAN BAŞKANI TEVFİK YAMANTÜRK
Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden Divan Kurulu Başkanlık Seçimi gerçekleşti. Kemal Çiloğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve eski başkan Yalçın Karadeniz'in kınama suçu nedeniyle aday olamadığı seçime tek aday olarak katılan Tevfik Yamantürk başkan oldu. Yamantürk, kullanılan 933 oyun 875'ini alarak başkan seçildi. 58 oy geçersiz sayıldı. Yamantürk'ün listesinde asil üyeler şu şekilde: Fethi Hinginar, Fikret Kuzucu, Turgay Pirinç, İlhan Gölvan.
5 SENEDİR YETER NEDİR BU HIRS?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olağanüstü seçimli divan kurulu toplantısında yaşananlara isyan etti. Yaşananların Beşiktaş'ta son olmasını dilediğini kaydeden Orman, "Mahkeme divanı kimin yöneteceğine karar vermiş. Orada gelip kürsüyü işgal edeceksin, konuşma yapacaksın. Ne kadar ayıp şeyler. Divan Kurulu, Beşiktaş'ın muhalefet yeri değil ki! 5 senedir yeter! Muhalifsen çıkıp başkan adayı olacaksın. Nedir bu hırs, kin? Biz ne yaptık? Seçim vardı, aday olmak istiyorsan olsaydın. Biz kimseye 'Aday olma' dedik mi?" dedi. Orman şöyle devam etti: "Biz geldiğimizde 'İki büyük yok, tek büyük Beşiktaş var' diyorduk. Şimdi biz söylemiyoruz, gazeteler yazıyor. İnşallah insanlarımızın yüzünü güldürmeye Allah bize nasip etsin."
ÜRKMEZGİL İLE TARTIŞTI
Kürsüyü terk etmeyen Karadeniz ayrıca, mikrofonunun açılmaması nedeniyle kulüp genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile gerginlik yaşadı. Salona polislerin gelmesiyle tartışmalar büyürken, bir süre mikrofonu kapalı kalan Karadeniz kısa bir konuşma yaparak seçime girmeyeceğini açıkladı ve "Kongreyi kapatıyorum" diyerek salonu terk etti. Ancak hukukçular, açılışı mahkemenin atadığı çağrı heyetinin yapması gerektiğini söyledi ve Aram Sarafoğlu'nun konuşmasının ardından Ali Rıza Dizdar, kongre divan başkanlığına seçildi ve oylamaya geçildi. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla tüzük gereği kurullarda görev yapamayacak olan Karadeniz'in adaylığı düştü. Adaylar arasında yer alan Kemal Çiloğlu'nun da çekilmesinin ardından Tevfik Yamantürk tek aday olarak seçime girdi.
YENİ DİVAN BAŞKANI TEVFİK YAMANTÜRK
Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden Divan Kurulu Başkanlık Seçimi gerçekleşti. Kemal Çiloğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve eski başkan Yalçın Karadeniz'in kınama suçu nedeniyle aday olamadığı seçime tek aday olarak katılan Tevfik Yamantürk başkan oldu. Yamantürk, kullanılan 933 oyun 875'ini alarak başkan seçildi. 58 oy geçersiz sayıldı. Yamantürk'ün listesinde asil üyeler şu şekilde: Fethi Hinginar, Fikret Kuzucu, Turgay Pirinç, İlhan Gölvan.
5 SENEDİR YETER NEDİR BU HIRS?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olağanüstü seçimli divan kurulu toplantısında yaşananlara isyan etti. Yaşananların Beşiktaş'ta son olmasını dilediğini kaydeden Orman, "Mahkeme divanı kimin yöneteceğine karar vermiş. Orada gelip kürsüyü işgal edeceksin, konuşma yapacaksın. Ne kadar ayıp şeyler. Divan Kurulu, Beşiktaş'ın muhalefet yeri değil ki! 5 senedir yeter! Muhalifsen çıkıp başkan adayı olacaksın. Nedir bu hırs, kin? Biz ne yaptık? Seçim vardı, aday olmak istiyorsan olsaydın. Biz kimseye 'Aday olma' dedik mi?" dedi. Orman şöyle devam etti: "Biz geldiğimizde 'İki büyük yok, tek büyük Beşiktaş var' diyorduk. Şimdi biz söylemiyoruz, gazeteler yazıyor. İnşallah insanlarımızın yüzünü güldürmeye Allah bize nasip etsin."
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
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Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
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karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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