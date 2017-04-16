Aubameyang sürprizi
Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Pierre Aubameyang, Beşiktaş videosunu beğendi.
Guti için 2010/2011 sezonu başında İnönü Stadı'nda yapılan müthiş imza töreni, Gabon'lu golcü oyuncunun ilgisini çekti. Aubameyang'ın sosyal medya hesabından bu beğenisinin ardından siyah beyazlı taraftarlar yıldız oyuncuya birçok mesaj gönderdi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Aubameyang sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.