 Aubameyang sürprizi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Aubameyang sürprizi

    Aubameyang sürprizi

    'un yıldız oyuncusu , videosunu beğendi.

    Guti için 2010/2011 sezonu başında İnönü Stadı'nda yapılan müthiş imza töreni, Gabon'lu golcü oyuncunun ilgisini çekti. Aubameyang'ın sosyal medya hesabından bu beğenisinin ardından siyah beyazlı taraftarlar yıldız oyuncuya birçok mesaj gönderdi.

    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
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