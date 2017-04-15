 Tarih tekerrürden ibaret! – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Tarih tekerrürden ibaret!

    Tarih tekerrürden ibaret!

    , oynadığı son 2 resmi maçta da 2 dakika içinde 2 gol yedi

    , son oynadığı 2 maçta 2 dakikada 2 gol yedi. Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Trabzon'u 4-3 yendiği maçın 63 ve 65. dakikalarında gol yiyen siyah-beyazlılar bu senaryonun bir benzerini Lyon'da yaşadı. Kartal, öne geçmesine rağmen, 83 ve 85'te yediği peş peşe gollerle İstanbul'a yenik döndü.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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