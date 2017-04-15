Tarih tekerrürden ibaret!
Beşiktaş, oynadığı son 2 resmi maçta da 2 dakika içinde 2 gol yedi
Beşiktaş, son oynadığı 2 maçta 2 dakikada 2 gol yedi. Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Trabzon'u 4-3 yendiği maçın 63 ve 65. dakikalarında gol yiyen siyah-beyazlılar bu senaryonun bir benzerini Lyon'da yaşadı. Kartal, öne geçmesine rağmen, 83 ve 85'te yediği peş peşe gollerle İstanbul'a yenik döndü.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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