Orman: "Olayların sorumlusu Lyon'dur"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçında yaşanan olaylar sonrasında Fransız Kulübü'nün başkanının yaptığı açıklamaların ardından Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenledi. Maçta yaşanan olayların görüntüleri ve fotoğrafların da barkovizyonda yayınlandığı basın toplantısında, Fikret Orman, yaşananların Lyon Kulübü'nün sorumluluğunda olduğunu söyledi. Orman, "Konumuzun ana başlığı Lyon'daki maç ve bundan sonra yapılan kamuoyu yönlendirmeleri ile Lyon Başkanı'nın açıklamaları üzerine bu basın toplantısını düzenledik. O günkü maç başlamadan önce taraftarların sahaya inmeleri ve maç esnasındaki görüntüleri izleyelim. Bunun üzerine de ben Beşiktaş'ın kurumsal görüşünü ifade edeceğim" diyerek sözlerine başladı.Maç esnasında yaşananların barkovizyonda yayınlandığı sırada açıklamalarda bulunan Orman, "Burada yüzleri maskeli olan taraftar mı, ne olduğu belli olmayan insanlar, Lyon Kulübü'nün Türk taraftarlara sattığı biletli seyircilere saldırıyorlar. Bu kafasında kar maskesiyle sahaya giren kişiyle, olayların ardından Lyon Başkanı'yla elinde mikrofonla konuşan kişi aynı kişi. Görüyorsunuz çoluk çocukların olduğu yerde ellerinde nelerle saldırıyorlar. Lyon Başkanı diyor ya, Beşiktaş taraftarı organize şekilde geldi diye, görüyorsunuz kimin organize olduğunu. Polis de geliyor, kimseyi tutukladığı falan yok. Maçta gol oluyor, bütün millet gördüğünüz gibi sahaya iniyor" ifadelerini kullandı.Lyon Kulübü'nün kendilerinin bilgisi dışında Türk taraftarlara 16-17 bin dolayında bilet sattığını ifade eden Fikret Orman, "Maçı Lyon'da oynayacağımız belli olduktan sonra, Lyon Kulübü, Türk taraftarlara bizim talebimiz olmadan 16-17 bin bilet sattı. Bizim talebimiz olmadığı halde bunu yaptılar ve biz de hemen UEFA'ya bilgi verdik. '17 bin bilet satılıyor ve bunlar bizim isteğimize göre değil, Lyon Kulübü'nün stratejisine göre satılmıştır, sorumluluğumuz yoktur' dedik. Lyon Kulübü; 'Beşiktaş Kulübü iyi organize etmiş' diyor. 17 bin kişi 1 saat içinde bilet almış, biz bunu nasıl organize ederiz. 'Biz buna mani olmadık, satışa çıktığında almışlar' diyorlar. Biletleri alanlar yan yana bilet almamış. Üst tribünün tamamını almışlar. Bilet alan alt tribünden de alabilir. Lyon Kulübü'nün amacı belli. Çok sayıda Türk taraftar var ve Lyon Kulübü buradan para kazanacak. 1 milyon Euro'ya yakın hasılat elde etmişler. Bunu kazanan Lyon kulübü" açıklamasını yaptı.Fransa'da yaşanan olaylara rağmen futbol oynamak istediklerini ifade eden Fikret Orman, "Türkiye'de sahaya girilmiş olsa, ne algılama yapılırdı. Biz yine her zaman ki gibi yapıcı hareket ettik ve maç oynansın dedik. 'Güvenliğimiz yok, Fransız polisi güvenliği sağlasın' diye bir isteğimiz olmadı. Maçın hakemi, hocaları ve kaptanları çağırıyor. Hocamız da 'Sahanın ortasında buluşup dostluk mesajı verelim' diyor. Biz orada maç yapmaya gittik ve misafiriz. Bunlar hep bizim fikrimizle gerçekleşti. Burada yaşanan olayların muhatabı Lyon kulübü. Vodafone Arena'da Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları oynadık. Her maçta da teşekkür aldık. Maçı Lyon'da oynadık, Lyon taraftarları sahaya giriyor. Biz bişey demiyoruz, çıkıp diyorlar ki, 'İstanbul'daki maç taraftarsız oynansın.' Bunun spor ahlakına uyan bir kısmı yok. Spor dostluksa, biz bunu her aşamada gösterdik.Vodafone Arena'da bugüne kadar oynanan hiçbir Avrupa maçında olay olmadığını ve aksine her maçtan sonra kendilerine teşekkür edildiğini ifade eden Orman, "Vodafone Arena'da mı oynandı bu maç, hayır. Buraya Portekiz taraftarı da gelmiş, Napoli taraftarı da gelmiş, İsrail Kulübü'yle oynadık, Olympiakos'la oynadık. Hiçbir durum olmamış. Benim buradan algıladığım, Lyon Başkanı'nın Vodafone Arena'da, taraftarıyla bütünleşen Beşiktaş'ı yenemeyeceği anlamı taşıyor. Lyon Başkanı kendi takımına güvenmiyor. Çıkalım oynayalım. 6 adet meşale yakılması, saha olayları ve merdiven boşluğu ihlaliyle sevk edilmiştir Beşiktaş. Siyah maskeli provokatörleri, bu kişilerin gidip Lyon Başkanı'yla görüşmesini, hepsini tek tek gösterdik. Bunun sorumlusu biz değiliz" dedi.

"Fransız yorumcular 'Diskalifiye edilmezsek iyidir' diyorlar"

Yaşanan olayların Türkiye'de olması durumunda bütün dünyanın ayağa kalkacağını sözlerine ekleyen Orman, "Bu olaylar bizim stadımızda olsaydı, sorumlusu bizdik. Bunun yüzde 5'i bizde olsa, dünya ayağa kalkar. Fransızlar'ın çok saygın bir gazetesi olan L'Equipe'in yorumcuları, 'Beşiktaş'ın hiçbir suçu yok. Diskalifiye edilmezsek, kendimizi kazançlı sayalım' dediler. Maç sahada kazanılır. Biz hem takımımıza hem taraftarımıza güveniyoruz. Bu maçı da kazanacağımıza inancımız tam. Hepimiz Beşiktaş'ı temsil ediyoruz. Böyle provokasyonlara gelmeyeceğiz. Biz iyi bir ev sahibiyiz. Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Bütün Beşiktaşlılar'a kulüp başkanı olarak sesleniyorum, Beşiktaş'ı en iyi şekilde desteklesinler ve maçtan sonra da desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın, basın toplantısı öncesinde kendisini aradığını ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Buraya gelmeden evvel spor bakanımız da beni aradı. Bu durumdan çok rahatsız olmuşlar. Devlet olarak gereken taahhüt neyse veririz dediler. Taahhütlük bir durumumuz yok. Vodafone Arena'da yapmış olduğumuz şeyler var. UEFA maçında sessiz tezahürat yaptık ve UEFA'dan tebrik aldık. Olympiakos maçındaki koreografimiz UEFA'nın resmi sayfasında yayınlandı. Vodafone Arena dünyanın en güzel stadı seçildi. Yaptığımız icraatlar ortada. Lyon yöneticilerini en iyi şekilde ağırlayacağız. Taraftarımızı ve bizi, saha içi ve dışında provoke edecek kişilere karşı, herkesi sakin olmaya davet ediyorum" diye konuştu.Maçın seyircisiz oynanması konusunda herhangi bir tereddütlerinin olmadığını ve böyle bir kararın çıkmayacağını ifade eden Orman, "Bizim hiçbir endişemiz yok UEFA nezdinde. Çünkü kurallar belli. Tek endişem Beşiktaş'ın tansiyonunu yükselterek, maçta istenmeyen görüntülere neden olmak. Biz turu geçmek istiyoruz. Maçlarda tansiyon yükseltmeye alıştı rakiplerimiz. Türkiye'de de aynı şeyler geçerli. Bir maç oynanıyor, hocamızla konuşmalar falan. Biz sakin olacağız maçta. Beşiktaş taraftarı sakin olsun. Burası bizim yuvamız. Tırnaklarımızla yaptık burayı. Gözümüzün nuru olan bir stat. Beşiktaş taraftarları, yanlarındaki arkadaşlarını da uyarsın. 90 dakika destek versinler. Maçlar geç başlayınca taraftarlar erken eğlenmeye başlıyor, enerjileri düşüyor. Benim önerim, enerjilerini maça saklasınlar ve desibel rekorları kıracakları bir maç olsun" açıklamasını yaptı.Olayları yapanların Lyon cephesi olduğunu ifade eden Fikret Orman, "Uzun dönemde bunun arkasından şöyle bir şey elde edelim, birisine şöyle zarar verelim gibi bir düşüncemiz yok. Biz sadece sahamızda maç yapmak istiyoruz. Olayları yapanlar onlar, taraftarları örgütleyip maç içinde mikrofon veren onlar, sorumlu tutulan Beşiktaş. Buna çocuklar bile güler. Hocam, maç öncesi saha ortasına çıktı. Biz hep pozitif destek veriyoruz. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Beşiktaş kazanabilir, berabere kalabilir, yenilebilir. Bunlar sporun içinde olan şeyler. Ama bunu sahada yapacaksın. Ben Türkiye'de bunu yapan yöneticiler görmüştüm ama Avrupa'da ilk kez görüyorum" diye konuştu.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı'nın UEFA'da göreve gelmesi konusunda büyük uğraşlarda bulunduğunu belirten Fikret Orman, "Servet Bey daha seçilmeden evvel yönetim kuruluna girmesi yönünde büyük uğraşlarda bulundum. Bu; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe mevzusu değil. Dinamo Kiev maçında hakemin yaptığı hatalar anlaşılır gibi değil. Hakem maçı vermek için gelmişti. Uluslararası arenada kuvvetli olmadığınız zaman çok daha fazla etkileniyorsunuz. Şu olaylar Türkiye'de olmuş olsaydı, Lyon Kulübü 'Sahaya çıkmıyoruz, can güvenliğimiz' yok demez miydi. Kendi sahalarında böyle olaylar olurken, bizim sahamızı kapatmaya çalışan zihniyet bunu derdi. Bizim stadımızda olay olmaz. Ben kamera görüntülerini seyrediyorum. Birisi bir şey yapmaya kalktığı zaman yanındaki onu uyarıyor. Bütün sene 'Efendi Beşiktaş' diye gezdik. Biz efendi bir kulübüz" dedi.Beşiktaş camiasının her anlamda kenetlendiğini belirten Fikret Orman, "Biz camia olarak kenetlenmiş vaziyetteyiz. Beşiktaş yönetim kurulu, genel kurul ve Beşiktaş taraftarının inanılmaz bir birlikteliği var. Lyon maçından 1 gün önce sokaklara da çıktım. Bütün yöneticilerimiz de sokaktaydı. Sarılıyorlar, öpüyorlar, taraftarımızla sorunumuz yok. Türkiye'yi Avrupa'da futbol olarak temsil eden tek kulübüz. Türkiye'ye yakışır şekilde hareket ettiğimize inanıyoruz. Rakiplerin üzerinden gerginlik yaratıp maçı alalım gibi bir düşüncemiz olmaz bizim. Biz sahada oynarız, ağzımızla oynamıyoruz. Verdiğimiz cevaplar da ne hikmetse hep ağzıyla oynayanlara" diye konuştu.Kimseye iftira atmadan kesin bulgularla yorum yaptıklarını ifade eden Orman, "Ben yorumları kesin bulgulara karşı yapabilirim. İftira atmak bizim işimiz değil. Gördüğüm, Lyon kulübü biletleri Türk taraftarlara satma kararı vermiş ve hepsine aynı bölgede satmış. Biz ilk anda vakıf olamadık. Sonra da bizi sorumlu tutup, biz satmışız gibi konuşuyorlar. Maçı beraber izledik. Taraftarların ortak tezahüratı bile yoktu. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden milli duygularla Fenerbahçeli'si, Galatasaraylı'sı da maç seyretmeye gelmiş. Bizim duruşumuz bellidir. Sadece bunu aydınlatmak için basın toplantısı düzenledim" dedi.Lyonlu yöneticilerin düzenlediği yemeğe katılamamasının yanlış anlaşılmamasını isteyen Orman, "Lyon maçında yemeğe katılamadım. Normalde yemekler maç günü öğlen olur. Bizde de böyledir, genel teamüller de böyledir. Öğlen olsaydı gidecektim ama akşam olunca ailemle olduğum için katılamadım. Genel Sekteretimiz de benim gidememe sebebimi söyledi. Ben de telefon açtım ve söyledim. Hocamla beraber gitmek istediğim Metz-Lyon maçı, Lyon Stadı'nda olan bir maç değildi. Bu maça giremememizin sebebi Lyon değildir. Elmalarla armutları ayırmak gerekiyor. Lyon Kulübü'nün orada hiçbir günahı yoktur" diyerek Metz maçında stada girememelerinin sebebinin Lyon Kulübü olmadığını ifade etti.Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında hakemin niyetini hemen anladıklarını ifade eden Orman, "Dinamo Kiev maçında, biz senelerdir futbolu seyreden insanlar olarak, hakemin niyetini hemen anladık. Lyon maçını yönetim hakem olsaydı, belki Dinamo Kiev'i yenebilirdik. Ama toptur bu. Bunun kararını sahadaki futbolcular versin. Oradan çıksaydık, şöyle olurdu demeye gerek yok. Biz UEFA kupasını istiyoruz. Alabilir miyiz, alabiliriz. Lyon'u geçebilir miyiz, geçebiliriz. Çok iyi bir skorla döndüğümüzü düşünüyorum. Vodafone Arena'da takımını destekleyen büyük bir taraftar kitlesiyle biz onları eleriz. Lyon da Beşiktaş'ı elemek için gelecektir, bu futbolcuların işi. Yönetici konuşmaları, tansiyon yükseltmeler falan, Türkiye'de olan şeyler olduğu için artık tecrübe kazandık biz de. Yemiyoruz artık bu tür işleri" ifadelerini kullandı.İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmada güvenlik konusunda hiçbir endişesinin olmadığını ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Lyon taraftarları gelsinler. Bizim misafirimiz. İlk defa büyük atmosferli maçlar oynamıyoruz. İstanbul turistik bir şehir. Güvenliği artıracağımız bir durum yok. Güvenlikten önce bu güvenlik problemini çıkarmaya yönelik provokasyonların önüne geçmeye çalışıyorum. Tabii ki 90 dakika bağıracağız ve Beşiktaş'ı destekleyeceğiz. Ama spor çerçevesinde. Biz onları en iyi şekilde ağırlarız, yemek de yediririz, gezdiririz de. VIP'te 200 kişilik yerleri ve kendi tribünleri var. Kullanmak isterlerse kullanırlar, kullanmak istemezlerse biz kullanırız. Kurallar neyse biz hepsine uyarız. Duruşumuz asalet duruşudur bundan asla taviz vermeyiz. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Ama üzerimize yapışacak kötü bir şeye müsaade etmeyiz. Beşiktaş halk takımıdır ve her duruşumuz asalettir" açıklamasında bulundu.Bilet haricinde Lyon Kulübü'nün kendilerinden herhangi bir talepleri olması durumunda bunu yerine getireceklerini söyleyen Orman, "Onlar da bize çok yardımcı oldular. Allah için biz de onlardan loca istedik, 3 tane loca verdiler. Parasını ödedik aldık. Maça gelene kadar her şey çok iyiydi. Loca fiyatları biraz pahalı geldi ama. Bizim de fiyatları biraz gözden geçirmemiz lazım. 1 locaya 24 bin Euro verdik. Perşembe günü önemli bir maçımız var. İnsanların yüzünü güldürmeyi Allah nasip etsin. Ben ve arkadaşlarım kendi kariyerimiz için değil, Türkiye'deki vatandaşlarımız ve taraftarlarımız için UEFA Kupası'nı almak istiyoruz. 2-1 yenildik, moral bozacak bir şey yok. 1-0 yenersek tur atlıyoruz, bu kadar basit. Perşembe günü hep beraber görüşmek üzere" diyerek sözlerini tamamladı.