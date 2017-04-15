Ondan iyisini bulamayız
Daily Star, Oğuzhan'ı bir süredir takip eden M.United ve Arsenal'in Lyon maçını da izlediğini iddia etti. Hatta Topçular’ın scout üyesi Kost’un, hazırladığı rapora “Aynı mevkide oynayanlar arasında en öne çıkan isim” yazdığını belirtti.
İngiliz ekiplerinin Oğuzhan Özyakup sevdası bitmiyor. 24 yaşındaki yıldızı daha önce defalarca izleyen Manchester United ve Arsenal'le ilgili yeni iddialar dün de gündeme geldi. Daily Star gazetesi, iki kulübün Ozi için Fransa'daki Lyon maçına da scout ekipleri gönderdiğini yazdı. Manchester United'ın siyah-beyazlı ismi sezon sonuna kadar takip edip yaz döneminde transfer teklifi yapacağının altı çizilen haberlerde Arsenal'in bu konuda daha istekli olduğu öne sürüldü.
'Geri dönebilir' dedi
Topçular'ın eski futbolcusunu tekrar kadroya katmak için büyük çaba sarf ettiği belirtilirken, scout ekibinden Jurgen Kost'un Lyon dönüşü teknik direktör Arsene Wenger'e tekrar olumlu rapor verdiği iddia edildi. Gazete, Kost'un Oğuzhan hakkındaki düşüncelerine de yer verip "O yüksek standartlarda bir yıldız. Gelişimini yakından takip ediyoruz. Oğuzhan'la aynı pozisyonda görev yapanlara baktığımızda Türk oyuncu öne çıkıyor. Arsenal'e geri dönebilir" dediğini belirtti. Haberin devamında ise son kararı verecek olan Arsene Wenger'in koltuğunun sallantıda olduğu hatırlatıldı.
'Geri dönebilir' dedi
Topçular'ın eski futbolcusunu tekrar kadroya katmak için büyük çaba sarf ettiği belirtilirken, scout ekibinden Jurgen Kost'un Lyon dönüşü teknik direktör Arsene Wenger'e tekrar olumlu rapor verdiği iddia edildi. Gazete, Kost'un Oğuzhan hakkındaki düşüncelerine de yer verip "O yüksek standartlarda bir yıldız. Gelişimini yakından takip ediyoruz. Oğuzhan'la aynı pozisyonda görev yapanlara baktığımızda Türk oyuncu öne çıkıyor. Arsenal'e geri dönebilir" dediğini belirtti. Haberin devamında ise son kararı verecek olan Arsene Wenger'in koltuğunun sallantıda olduğu hatırlatıldı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Ondan iyisini bulamayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.