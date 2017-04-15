Kılıç’tan müjde
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Sancaktepe Belediyesi'ne bağlı amatör sporcularla buluştu. Bakan Kılıç, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Güreş Eğitim ve Kamp Merkezi'nin işletmesinin Sancaktepe Belediyesi'ne verileceğini söyleyerek müjde de verdi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
wow yaw he he amma büyüttünüz...
- ‘Caner mutlu ama dönebilir’
Toplam 1
Yorum
Bence FB den Sezon Sonu Hasan Ali de Transfer edelim bence Sözlesme Bitiyor Ama Caner bence daha kaliteli
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
Bence 20 Milyon € dan Asagi Verilmesin bence Oyundan Cikarti Oyun Bozuldu oyundan Cikmasi hatadi bence
Kılıç’tan müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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