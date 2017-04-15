 Kılıç’tan müjde – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kılıç’tan müjde

    Kılıç’tan müjde
    Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Sancaktepe Belediyesi'ne bağlı amatör sporcularla buluştu. Bakan Kılıç, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Güreş Eğitim ve Kamp Merkezi'nin işletmesinin Sancaktepe Belediyesi'ne verileceğini söyleyerek müjde de verdi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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