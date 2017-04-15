Divan kurulu bugün

16. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Beşiktaş Divan Kurulu kongresiyle ilgili kesinleşmiş gerekçeli kararı açıklandı.

Siyah-beyazlılar, bugün Vodafone Arena'da 10.30'da olağanüstü kongre yapacak. Kulüpten konuyla ilgili yapılan duruyu şöyle: "Seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız. Divan Başkanlık Kurulu seçimi gündemli olarak, BJK Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı yapılacaktır. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecektir."