Divan kurulu bugün
16. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Beşiktaş Divan Kurulu kongresiyle ilgili kesinleşmiş gerekçeli kararı açıklandı.
Siyah-beyazlılar, bugün Vodafone Arena'da 10.30'da olağanüstü kongre yapacak. Kulüpten konuyla ilgili yapılan duruyu şöyle: "Seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız. Divan Başkanlık Kurulu seçimi gündemli olarak, BJK Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı yapılacaktır. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecektir."
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Divan kurulu bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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