 Divan kurulu bugün – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Divan kurulu bugün

    Divan kurulu bugün

    16. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Beşiktaş Divan Kurulu kongresiyle ilgili kesinleşmiş gerekçeli kararı açıklandı.

    Siyah-beyazlılar, bugün Vodafone Arena'da 10.30'da olağanüstü kongre yapacak. Kulüpten konuyla ilgili yapılan duruyu şöyle: "Seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız. Divan Başkanlık Kurulu seçimi gündemli olarak, BJK Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı yapılacaktır. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecektir."
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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