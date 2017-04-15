 Divan Başkanı belli oldu! – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Divan Başkanı belli oldu!

    Divan Başkanı belli oldu!

    ’ta gerekleşen Olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi’nde tek aday olan , kullanılan 933 oyun 875’ini alarak başkan seçildi. 58 oy geçersiz sayıldı.

    'ta uzun süredir gündemi meşgul eden Divan Kurulu Başkanlık Seçimi gerçekleşti. Kemal Çiloğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve eski başkan Yalçın Karadeniz'in kınama suçu nedeniyle aday olamadığı seçime tek aday olarak katılan başkan oldu. 1116 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimde 933 oy kullanıldı. 58 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 875 oy alan Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı oldu.

    "BEŞİKTAŞ CAMİASI HUZURU SEÇMİŞTİR"
    Vodafone Arena'da yapılan olağanüstü divan başkanlık seçimini kazanan Tevfik Yamantürk, sandıklardaki oyların sayılmasının ardından konuşmasını yaptı. Kullanılan 933 oyun 875'ini alarak Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı seçilen Yamantürk, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sabahtan bu yana ayakta bekleyen polis arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bazı durumlar nedeniyle böyle genç arkadaşları böyle bekletmek beni üzüyor. Elime bazı rakamlar verildi. 933 oy kullanılmış. Bu oyların yüzde 94'ü olan 875'ini almışız. Beşiktaş camiası huzuru seçmiştir. Beşiktaş şahlandı ve aldı başını gidiyor. Kartal kanatlandı diyoruz. Bizim vazifemiz buna engel olmak değil yardımcı olmaktır. Herkese ben ve arkadaşlarım adına kalpten teşekkür ediyorum" dedi.

    Tevfik Yamantürk'ün listesi şu şekilde:

    Asil üyeler

    Fethi Hinginar

    Fikret Kuzucu

    Turgay Pirinç

    İlhan Gölvan

    Yedek üyeler

    Korkut Soydan

    Haluk Özgerçek

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:49
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