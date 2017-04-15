 Çebi’den primlere zam sözü – Fotomaç – 15 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çebi’den primlere zam sözü

    Çebi’den primlere zam sözü
    Lyon maçı sonrası soyunma odasına inen yönetici futbolculara moral verdi. Çebi tüm bu moral bozukluğuna ve yaşanan keyifsiz olaylara rağmen alınan 2-1'lik yenilginin avantaj olduğunu söyledi. İstanbul'da kendilerine yarı finalin göründüğünü söyledi. Çebi, 100 bin TL olan yarı final priminin ise bizzat başkan Fikret Orman tarafından yüzde 25 artırıldığını açıkladı.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çebi’den primlere zam sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.