 ‘Caner mutlu ama dönebilir’ – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    ‘Caner mutlu ama dönebilir’

    ‘Caner mutlu ama dönebilir’
    'in menajeri Batur Altıparmak, İtalyan medyasına açıklamalar yaptı. Altıparmak, Caner'in geleceğiyle ilgili önlerinde iki seçenek olduğunu ifade etti: "İlk seçenek Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanması, ki bizim de tercihimiz bu yönde. Ama kullanmazsa başka seçenekleri değerlendiririz. Caner Beşiktaş'ta çok mutlu. Inter'e geri dönmesi de bir alternatif."
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:39
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