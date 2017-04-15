‘Caner mutlu ama dönebilir’
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, İtalyan medyasına açıklamalar yaptı. Altıparmak, Caner'in geleceğiyle ilgili önlerinde iki seçenek olduğunu ifade etti: "İlk seçenek Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanması, ki bizim de tercihimiz bu yönde. Ama kullanmazsa başka seçenekleri değerlendiririz. Caner Beşiktaş'ta çok mutlu. Inter'e geri dönmesi de bir alternatif."
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
‘Caner mutlu ama dönebilir’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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