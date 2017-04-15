Bıçakçı: Sorumluluk sadece ev sahibine ait
UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı, önemli açıklamalarda bulundu.
Bıçakçı şu ifadeleri kullandı: "UEFA Disiplin Kurulu'na göre ev sahibi takımın objektif sorumluluğu vardır. Şu anda önemli olan gözlemcinin 24 saat içerisinde vereceği rapordur. Rapora göre disiplin sevkleri sonra da tahkim olur. Sevk olursa da UEFA'nın disiplin merci, raporu kulüplerle paylaşır. Onlardan savunma ister. Hem ben hem de Fransız üye toplantıya katılamaz. Karar 1 hafta içerisinde olur. Haftaya tekrar maç var. 3 gün içinde de açıklayabilir. Cumartesi ve pazar da dahil."
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Bıçakçı: Sorumluluk sadece ev sahibine ait haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.