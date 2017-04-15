Bıçakçı: Sorumluluk sadece ev sahibine ait

UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı, önemli açıklamalarda bulundu.

Bıçakçı şu ifadeleri kullandı: "UEFA Disiplin Kurulu'na göre ev sahibi takımın objektif sorumluluğu vardır. Şu anda önemli olan gözlemcinin 24 saat içerisinde vereceği rapordur. Rapora göre disiplin sevkleri sonra da tahkim olur. Sevk olursa da UEFA'nın disiplin merci, raporu kulüplerle paylaşır. Onlardan savunma ister. Hem ben hem de Fransız üye toplantıya katılamaz. Karar 1 hafta içerisinde olur. Haftaya tekrar maç var. 3 gün içinde de açıklayabilir. Cumartesi ve pazar da dahil."