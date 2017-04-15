Beşiktaş'ta tek aday Yamantürk
Beşiktaş'ta tek adaylı Divan Başkanlığı seçimi...
Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı secimi için tek aday olarak kaldı. Vodafone Arena'daki oy kullanma işlemi 11.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:39
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
wow yaw he he amma büyüttünüz...
- ‘Caner mutlu ama dönebilir’
Toplam 1
Yorum
Bence FB den Sezon Sonu Hasan Ali de Transfer edelim bence Sözlesme Bitiyor Ama Caner bence daha kaliteli
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
Bence 20 Milyon € dan Asagi Verilmesin bence Oyundan Cikarti Oyun Bozuldu oyundan Cikmasi hatadi bence
Beşiktaş'ta tek aday Yamantürk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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