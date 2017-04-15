 Beşiktaş'ta tek aday Yamantürk – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta tek aday Yamantürk

    Beşiktaş'ta tek aday Yamantürk

    Beşiktaş'ta tek adaylı Divan Başkanlığı seçimi...

    Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı secimi için tek aday olarak kaldı. Vodafone Arena'daki oy kullanma işlemi 11.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:39
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