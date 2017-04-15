Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı belli oldu
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Divan Başkanlık Kurulunun seçimine tek aday olarak giren Tevfik Yamantürk, yeni divan kurulu başkanı oldu.
Vodafone Arena'da gerçekleştirilen toplantıda, eski başkan Yalçın Karadeniz, kınama cezası nedeniyle seçime katılamazken, Kemal Çiloğlu ise adaylıktan çekildi. Bin 116 divan kurulu üyesinin katıldığı olağanüstü genel kurulda 58 oy geçersiz sayılırken, 933 geçerli oyun 875'ini alan Tevfik Yamantürk, divan kurulu başkanlığına seçildi.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Yamantürk, Beşiktaş camiasının huzura oy verdiğini belirterek, "Bu sonuçlardan kendi adıma pay çıkarmıyorum. Camia huzura oy vermiştir. Beşiktaş aldı başını gidiyor. Beşiktaş şahlandı, kartal kanatlandı. Bizim vazifemiz buna yardımcı olmaktır. Herkese şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tevfik Yamantürk'ün asil üye listesinde Fethi Hinginar, Fikret Kuzucu, Turgay Pirinç, İlhan Gölvan, yedek üyelerde ise Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek yer aldı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:38
- Casillas bombası
Toplam 22
Yorum
Baho volkan'dan daha mı iyi sanki!!
- "Trabzonspor yaşlı oyunculara tahammül etti"
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA SADİ HOCA ŞİMDİYE KADAR NE YAPTIN NE ETLİYE NE SÜTLÜYE KARIŞMA YOK ANCA BEN SÖYLEDİM HAVASINDA AYNI KAFA SİZE KALMADI KULÜP KALMIYACAKTA
- Özbek de antrenmanı takip etti
Toplam 4
Yorum
Dadaş Bu yönetimin yalanları. İnanmıyoruz Özbek. İstifaaaaa
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