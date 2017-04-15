 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı belli oldu – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Divan Kurulu Başkanı belli oldu

    Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı belli oldu

    Kulübü Olağanüstü Divan Başkanlık Kurulunun seçimine tek aday olarak giren , yeni divan kurulu başkanı oldu.

    Vodafone Arena'da gerçekleştirilen toplantıda, eski başkan Yalçın Karadeniz, kınama cezası nedeniyle seçime katılamazken, Kemal Çiloğlu ise adaylıktan çekildi. Bin 116 divan kurulu üyesinin katıldığı olağanüstü genel kurulda 58 oy geçersiz sayılırken, 933 geçerli oyun 875'ini alan , divan kurulu başkanlığına seçildi.

    Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Yamantürk, camiasının huzura oy verdiğini belirterek, "Bu sonuçlardan kendi adıma pay çıkarmıyorum. Camia huzura oy vermiştir. Beşiktaş aldı başını gidiyor. Beşiktaş şahlandı, kartal kanatlandı. Bizim vazifemiz buna yardımcı olmaktır. Herkese şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    Tevfik Yamantürk'ün asil üye listesinde Fethi Hinginar, Fikret Kuzucu, Turgay Pirinç, İlhan Gölvan, yedek üyelerde ise Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek yer aldı.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:38
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