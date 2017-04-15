 Avrupa’nın en iyisi Babel – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Avrupa’nın en iyisi

    Avrupa’nın en iyisi Babel

    Lyon maçında Beşiktaş’ı öne geçiren golü atıp, 90 dakika boyunca çalımlarıyla rakibin başını döndüren Hollandalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi’nde ‘haftanın futbolcusu’ seçildi

    Deplasmanda Beşiktaş'ı öne geçiren golü atan Ryan Babel, UEFA'da haftanın futbolcusu seçildi. Hollandalı yıldız, 3 adayın daha olduğu listede oyların yüzde 34'ünü almayı başardı. Ajax'lı Klaassen yüzde 30 oyla ikinci, Manchester'dan Mkhitaryan yüzde 25'le üçüncü, Iago Aspas da yüzde 10'la 4. sırada yer aldı. Maçta 90 dakika sahada kalan , attığı çalımlar ve oyun temposuyla Lyon'un bekleri Rafael ve Jallet'in başını döndürmüştü. Devre arasında geldiği siyah-beyazlı takımda 17 karşılaşmada 6 gol, 2 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki yıldız, gollerin 3'ünü (Olympiakos maçında 2 gol) Avrupa Ligi'nde kaydetti.

    ORMAN BUNU BEĞENDİ
    Babel'in başarısı Beşiktaş'ın resmi instagram hesabından da duyuduldu. Başkan Fikret Orman, bu gönderiyi beğenenler arasındaydı.

    MARCELO EN İYİ 11'DE
    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının geride kalmasının ardından haftanın 11'ide şekillendi. Beşiktaş'ın deplasmanda Olimpik Lyon'a 2-1 mağlup olduğu maçta defansta gösterdiği başarılı performansla rakip forvetlere zor anlar yaşatan Brezilyalı oyuncu, kendine haftanın 11'inde yer buldu.

    Haftanın 11'inde yer alan oyuncular şöyle:
    "Fahrmaan (Schalke 04), Marcelo (Beşiktaş), Mbodji (Anderlecht), Morel (Olimpik Lyon), Younes (Ajax), Tolisso (Olimpik Lyon), Dendoncker (Anderlecht), Van de Beek (Ajax), Guidetti (Celta Vigo), Klassen (Ajax), Aspas (Celta Vigo)".
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:22
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