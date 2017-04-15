Avrupa’nın en iyisi Babel
Lyon maçında Beşiktaş’ı öne geçiren golü atıp, 90 dakika boyunca çalımlarıyla rakibin başını döndüren Hollandalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi’nde ‘haftanın futbolcusu’ seçildi
Deplasmanda Beşiktaş'ı öne geçiren golü atan Ryan Babel, UEFA'da haftanın futbolcusu seçildi. Hollandalı yıldız, 3 adayın daha olduğu listede oyların yüzde 34'ünü almayı başardı. Ajax'lı Klaassen yüzde 30 oyla ikinci, Manchester'dan Mkhitaryan yüzde 25'le üçüncü, Iago Aspas da yüzde 10'la 4. sırada yer aldı. Maçta 90 dakika sahada kalan Babel, attığı çalımlar ve oyun temposuyla Lyon'un bekleri Rafael ve Jallet'in başını döndürmüştü. Devre arasında geldiği siyah-beyazlı takımda 17 karşılaşmada 6 gol, 2 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki yıldız, gollerin 3'ünü (Olympiakos maçında 2 gol) Avrupa Ligi'nde kaydetti.
ORMAN BUNU BEĞENDİ
Babel'in başarısı Beşiktaş'ın resmi instagram hesabından da duyuduldu. Başkan Fikret Orman, bu gönderiyi beğenenler arasındaydı.
MARCELO EN İYİ 11'DE
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının geride kalmasının ardından haftanın 11'ide şekillendi. Beşiktaş'ın deplasmanda Olimpik Lyon'a 2-1 mağlup olduğu maçta defansta gösterdiği başarılı performansla rakip forvetlere zor anlar yaşatan Brezilyalı oyuncu, kendine haftanın 11'inde yer buldu.
Haftanın 11'inde yer alan oyuncular şöyle:
"Fahrmaan (Schalke 04), Marcelo (Beşiktaş), Mbodji (Anderlecht), Morel (Olimpik Lyon), Younes (Ajax), Tolisso (Olimpik Lyon), Dendoncker (Anderlecht), Van de Beek (Ajax), Guidetti (Celta Vigo), Klassen (Ajax), Aspas (Celta Vigo)".
ORMAN BUNU BEĞENDİ
Babel'in başarısı Beşiktaş'ın resmi instagram hesabından da duyuduldu. Başkan Fikret Orman, bu gönderiyi beğenenler arasındaydı.
MARCELO EN İYİ 11'DE
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının geride kalmasının ardından haftanın 11'ide şekillendi. Beşiktaş'ın deplasmanda Olimpik Lyon'a 2-1 mağlup olduğu maçta defansta gösterdiği başarılı performansla rakip forvetlere zor anlar yaşatan Brezilyalı oyuncu, kendine haftanın 11'inde yer buldu.
Haftanın 11'inde yer alan oyuncular şöyle:
"Fahrmaan (Schalke 04), Marcelo (Beşiktaş), Mbodji (Anderlecht), Morel (Olimpik Lyon), Younes (Ajax), Tolisso (Olimpik Lyon), Dendoncker (Anderlecht), Van de Beek (Ajax), Guidetti (Celta Vigo), Klassen (Ajax), Aspas (Celta Vigo)".
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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