 Albayrak’tan Q7 müjdesi – Fotomaç – 15 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Albayrak’tan Q7 müjdesi

    Albayrak’tan Q7 müjdesi

    Yönetici Metin Albayrak'tan müjdesi geldi.

    Albayrak, Portekizli futbolcuda herhangi bir skıntı olmadığını bildirerek haftaya oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyebileceğini kaydetti. Fabri'ye de sahip çıkan siyah-beyazlı yönetici, "Fabri birçok maçta bizi kurtardı. Kendisi çok üzgün. O bizim için takımın önemli bir parçası" yorumunu yaptı.

    'Fabri gayet rahat oynar'
    Genel sekreter Ahmet Ürkmezgil de Q7 için ", rövanş maçında oynayacak diye düşünüyoruz, genel duyumlarımız oynayacağı yönünde ama son kararı doktorlar verecekler" dedi. Ürkmezgil de Albayrak gibi Fabri'ye destek verip, "Fabri, için yapılan yorumlara katılmak mümkün değil. Futbol hatalar oyunu. Fabri rövanş maçına gayet rahat çıkacaktır" diye konuştu.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Albayrak’tan Q7 müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.