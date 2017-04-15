Albayrak’tan Q7 müjdesi
Yönetici Metin Albayrak'tan Quaresma müjdesi geldi.
Albayrak, Portekizli futbolcuda herhangi bir skıntı olmadığını bildirerek haftaya oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyebileceğini kaydetti. Fabri'ye de sahip çıkan siyah-beyazlı yönetici, "Fabri birçok maçta bizi kurtardı. Kendisi çok üzgün. O bizim için takımın önemli bir parçası" yorumunu yaptı.
'Fabri gayet rahat oynar'
Genel sekreter Ahmet Ürkmezgil de Q7 için "Quaresma, rövanş maçında oynayacak diye düşünüyoruz, genel duyumlarımız oynayacağı yönünde ama son kararı doktorlar verecekler" dedi. Ürkmezgil de Albayrak gibi Fabri'ye destek verip, "Fabri, için yapılan yorumlara katılmak mümkün değil. Futbol hatalar oyunu. Fabri rövanş maçına gayet rahat çıkacaktır" diye konuştu.
'Fabri gayet rahat oynar'
Genel sekreter Ahmet Ürkmezgil de Q7 için "Quaresma, rövanş maçında oynayacak diye düşünüyoruz, genel duyumlarımız oynayacağı yönünde ama son kararı doktorlar verecekler" dedi. Ürkmezgil de Albayrak gibi Fabri'ye destek verip, "Fabri, için yapılan yorumlara katılmak mümkün değil. Futbol hatalar oyunu. Fabri rövanş maçına gayet rahat çıkacaktır" diye konuştu.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Albayrak’tan Q7 müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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