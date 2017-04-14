 Talisca’dan müthiş asist – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Talisca’dan müthiş asist

    Talisca’dan müthiş asist
    'ın Brezilyalı yıldızı , asistlerine bir yenisini daha ekledi. 15'te Babel'in attığı golde müthiş bir pas veren Brezilyalı, maçın genelinde ise etkisiz kaldı. Lyon'un attığı ilk golde de duran toptan gelen top Talisca'nın dizine çarpıp golü atan Tolisso'nun önüne düştü. Kartal'da bu sezon 27 resmi maçta 11 gol atıp, 6 asist yapan sambacı, maç sonunda "Çok çalışıp İstanbul'da daha iyi oynayacağız" dedi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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