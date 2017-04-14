Seremoniye el ele çıktılar

Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle yaklaşık 35 dakikalık gecikmeyle futbolcular sahaya çıkarken, seremonide alışılmışın dışında dostluk görüntüleri yaşandı

Beşiktaş ve Lyonlu oyuncular ile teknik direktörler, daha önce görülmemiş bir şekilde tansiyonu düşürmek için saha ortasında daire yaparak seremoniyi gerçekleştirdi. Şenol Güneş ile Lyon teknik direktörü Bruno Genesio, alkışlayarak taraftarları selamlayıp dostluk mesajı verdiler.