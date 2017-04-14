Olympique Lyon Başkanı Aulas, "İstanbul'daki rövanş için endişe duyuyoruz. Futbolcuların sağlığı adına endişe duyuyoruz. UEFA gerekeni yapmalı."

Provokatif tavırlarıyla olayları körükleyen Lyon Başkanı Michel Jean Aulas, maç sonunda da ilginç bir açıklama yaptı. Uyanık (!) Aulas, olaylarla ilgili olarak "Sanırım Beşiktaş Kulübü, maç biletlerini stada girmemesi gereken insanlara dağıtmış. Almanya'dan gelen çok sayıda taraftar vardı. Bir çok taraftarımız yaralandı. Korku içindeyiz. Stat girişinde de çatışmalar oldu. Daha sonra statta taraftarımız dumanlara maruz kaldı. Başlarına havai fişekler geldi. Taraftar, kızgınlığını göstermek için sahaya atladı" dedi.



AULAS'TAN GÖRÜLMEMİŞ TALEP!

Fransız başkanının son sözleri ise "Yok artık!" dedirtecek cinstendi. Aulas, "İstanbul'daki rövanş seyircisiz oynanmalı" derken "Oyuncularım adına korkuyorum. UEFA'nın makul bir karar vereceğini düşünüyorum" sözleriyle resmen saçmaladı!