 PFDK’dan ceza geldi – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    PFDK’dan ceza geldi

    PFDK’dan ceza geldi
    PFDK, geçen hafta oynanan Trabzonspor- Beşiktaş derbisindeki olaylar nedeniyle Kartal'a ceza yağdırdı. Çirkin, kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle 105 bin TL para cezasının yanı sıra Maçı Kuzey Kale Arkası Üst F ve G bloklarda izleyen siyah-beyazlı taraftarlara da elektronik bilet bloke cezası uyguladı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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