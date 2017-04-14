PFDK’dan ceza geldi
PFDK, geçen hafta oynanan Trabzonspor- Beşiktaş derbisindeki olaylar nedeniyle Kartal'a ceza yağdırdı. Çirkin, kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle 105 bin TL para cezasının yanı sıra Maçı Kuzey Kale Arkası Üst F ve G bloklarda izleyen siyah-beyazlı taraftarlara da elektronik bilet bloke cezası uyguladı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
PFDK’dan ceza geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.