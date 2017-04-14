Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçında yaşanan olaylar ve Fransız kulübünün başkanın yaptığı açıklamalarla ilgili yarın saat 13.00'te Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lyon'a olaylı bir şekilde mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, gündemle ilgili yarın basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Orman'ın Lyon'da yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalar yapacağı ve Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'a cevap vereceği belirtildi.
Lyon Başkanı, yaptığı açıklamada İstanbul'da oynanacak rövanş maçının seyircisiz oynanması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle Avrupa'nın en güvenli stadında böyle şeyler yaşanması ilginç. Öyle anlaşılıyor ki Beşiktaş, biletleri stada girme hakkı olmayanlara satmış. Tribünde birçok taraftarımız yaralandı. 3. kısımdaki bazı Türk taraftarları girişte yaşanan kargaşa esnasında biletsiz olarak giriş yaptılar. Bu olaylar ile ilgili elimizde kanıtlar var. Biz elimizden geleni yaptık. Tribüne çıkmamdaki amaç taraftarları sakinleştirmekti. Umarım UEFA rövanş maçı gereken önlemleri alır. Bence adaletli olan rövanşın seyircisiz oynanması. Açıkçası rövanş için korkuyorum. Oyuncular için endişeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Lyon Başkanı, yaptığı açıklamada İstanbul'da oynanacak rövanş maçının seyircisiz oynanması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle Avrupa'nın en güvenli stadında böyle şeyler yaşanması ilginç. Öyle anlaşılıyor ki Beşiktaş, biletleri stada girme hakkı olmayanlara satmış. Tribünde birçok taraftarımız yaralandı. 3. kısımdaki bazı Türk taraftarları girişte yaşanan kargaşa esnasında biletsiz olarak giriş yaptılar. Bu olaylar ile ilgili elimizde kanıtlar var. Biz elimizden geleni yaptık. Tribüne çıkmamdaki amaç taraftarları sakinleştirmekti. Umarım UEFA rövanş maçı gereken önlemleri alır. Bence adaletli olan rövanşın seyircisiz oynanması. Açıkçası rövanş için korkuyorum. Oyuncular için endişeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Saral'dan F.Bahçe açıklaması
Toplam 1
Yorum
FIRTINA BAŞKANIM FİFA YA GİDİLSİN SONUÇ BEKLENSİN. DAHA DA UZATILMASIN. HERKES SUÇUNU BİLİYOR.
- ‘Gideceğim’ demedi
Toplam 4
Yorum
Fb li Alex nerde aykut? Fenerbahçe de aykuttan sonra 'kocaman' kayip oldu hala aykut kocamanin pesinde
- Yeni can simidi
Toplam 18
Yorum
aytacegilmez Bu adam gelecekse takımdanda en az on kişi gönderilmeliki düzelsin.Hakan-Sabri-Semih-chedjou-jong-gibileri.Sneider ve poldi tutulmalı.
Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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