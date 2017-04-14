Orada Erdoğan yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa’da oluyor maç. Orada Erdoğan yok. Bir defa Fransızlar sahaya indiyse bu tabii çok çok tehlikeli. Son zamanlarda orada da bazı değişiklikler var galiba” dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Referanduma Doğru Özel" ortak yayınında Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesi tribünlerde çıkan olaylarda provokasyon olduğuna işaret etti. "Fransa'da oluyor maç. Orada Erdoğan yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa Fransızlar sahaya indiyse bu tabii çok çok tehlikeli. Son zamanlarda orada da bazı değişiklikler var galiba" ifadelerini kullandı.
'ISIRAN BİR KADROSU VAR
'Beşiktaş'ı yakından takip ettiğini, "Bugün Quaresma hariç tam kadro sahada" sözleriyle ortaya koyan Cumhurbaşkanı, "Beşiktaş, Şenol Güneş hocamızla iyi bir performans yakaladı. Sahasıyla, teknik direktörüyle iyi gidiyorlar. İyi de bir kadroları var. Hakikaten biz buna futbolda 'ısırmak' deriz. Isıran bir kadrosu var. Yani hırslı bir kadrosu var. Tabii bu hırslı kadroyla da Beşiktaş için 'Şu dakikada gol yedi, acaba bundan sonra ne olur?" denemez. Beşiktaş , 90 artılar, uzatmalar, yani son ana kadar neticeyi değiştirebilir, maçı koparabilir. Böyle bir havada gözüküyorlar. Onun için ben hakikaten yönetiminden, hocasına ve ekibine kadar hepsini tek tek kutluyorum" diye konuştu.
TÜRKİYE İÇİN MİLAT OLSUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın Lyon karşısında Avrupa'daki başarılarına bir yenisini daha ekleyip ülkemizi gururlandırması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele şimdi tabii böyle önemli bir organizasyonda, UEFA Avrupa Ligi'nde bu noktaya gelmiş olması önemli bir netice. Ondan sonra bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en önemli yerde inşallah temsil eder. Özellikle kalbi şükranlarımı sunuyorum, milletimiz ülkemiz için yeni bir milat olsun inşallah" dedi.
'ISIRAN BİR KADROSU VAR
'Beşiktaş'ı yakından takip ettiğini, "Bugün Quaresma hariç tam kadro sahada" sözleriyle ortaya koyan Cumhurbaşkanı, "Beşiktaş, Şenol Güneş hocamızla iyi bir performans yakaladı. Sahasıyla, teknik direktörüyle iyi gidiyorlar. İyi de bir kadroları var. Hakikaten biz buna futbolda 'ısırmak' deriz. Isıran bir kadrosu var. Yani hırslı bir kadrosu var. Tabii bu hırslı kadroyla da Beşiktaş için 'Şu dakikada gol yedi, acaba bundan sonra ne olur?" denemez. Beşiktaş , 90 artılar, uzatmalar, yani son ana kadar neticeyi değiştirebilir, maçı koparabilir. Böyle bir havada gözüküyorlar. Onun için ben hakikaten yönetiminden, hocasına ve ekibine kadar hepsini tek tek kutluyorum" diye konuştu.
TÜRKİYE İÇİN MİLAT OLSUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın Lyon karşısında Avrupa'daki başarılarına bir yenisini daha ekleyip ülkemizi gururlandırması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele şimdi tabii böyle önemli bir organizasyonda, UEFA Avrupa Ligi'nde bu noktaya gelmiş olması önemli bir netice. Ondan sonra bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en önemli yerde inşallah temsil eder. Özellikle kalbi şükranlarımı sunuyorum, milletimiz ülkemiz için yeni bir milat olsun inşallah" dedi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Orada Erdoğan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.