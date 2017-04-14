Olympique Lyon'a ceza kapıda
Avrupa Ligi'nde oynanan Olympique Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesinde yaşanan saha olayları nedeniyle ev sahibi ekibe saha kapatma cezası gelmesi bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Olympique Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde Olympique Lyon taraftarlarının sahaya girmesi sonucu yaşanan olaylar nedeniyle Fransız kulübüne ağır ceza gelmesi bekleniyor.
Mücadelenin başlamasına 10 dakika kala sahaya giren Lyon taraftarının oyun alanına zarar vermeye çalıştığı görülürken, karşılaşma 45 dakika gecikmeli olarak başlatıldı. Maçın 84. dakikasında Olympique Lyon'un attığı 2. golden sonra ev sahibi ekibin kale arkasındaki Fransız taraftarların saha içine girdiği görüldü. Yaşanan olaylar sonrasında Olympique Lyon'un ağır para cezası almasının yanı sıra saha kapatma cezası da alabileceği öğrenildi.
Öte yandan, Beşiktaş'ın da taraftarların attığı torpiller ve yakılan meşalelerden dolayı para cezası alabileceği belirtildi.
Mücadelenin başlamasına 10 dakika kala sahaya giren Lyon taraftarının oyun alanına zarar vermeye çalıştığı görülürken, karşılaşma 45 dakika gecikmeli olarak başlatıldı. Maçın 84. dakikasında Olympique Lyon'un attığı 2. golden sonra ev sahibi ekibin kale arkasındaki Fransız taraftarların saha içine girdiği görüldü. Yaşanan olaylar sonrasında Olympique Lyon'un ağır para cezası almasının yanı sıra saha kapatma cezası da alabileceği öğrenildi.
Öte yandan, Beşiktaş'ın da taraftarların attığı torpiller ve yakılan meşalelerden dolayı para cezası alabileceği belirtildi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arena'da turlarız
Toplam 60
Yorum
Tolga Zengin Bence bütün suç Tolganın
- "Rövanş seyircisiz oynanmalı"
Toplam 19
Yorum
anarsalı trabzonsporlu olarak o maçta olmayı sizden cok istiyorum ve olucam insallh içerde olmasamda dsardayım ne mutlu türküm diyene
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
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Yorum
Francesco85 Beşiktaş yarı finale çıkar. İsteyenler ekran görüntüsü alsın. Haftaya bu yorumumu hatırlayacaksınız.
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