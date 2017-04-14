 Olayların bilançosu netleşti – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Olayların bilançosu netleşti

    Olayların bilançosu netleşti

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.

    Lyon Valiliği'den yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 7 taraftarın yanı sıra, 3 polis ve 2 jandarmanın da hafif yaralandığı bildirildi.

    Olayların ardından her iki takımdan toplam 12 taraftarın ise gözaltına alındığı kaydedildi.

    Lyon Stadı'nda dün oynanan maçta Fransız ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:13
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