Olayların bilançosu netleşti
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.
Olayların ardından her iki takımdan toplam 12 taraftarın ise gözaltına alındığı kaydedildi.
Lyon Stadı'nda dün oynanan maçta Fransız ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:13
- ‘Gideceğim’ demedi
Toplam 3
Yorum
taraftar İNŞALLAH biryere bırakmazsınız biz onun yüzünden kaptanımızı kaybettik.ALEX. sırf egoları yüzünden.FENERBAHÇE.den uzak olsun nereye giderse
- Eren ihtar çekti
Toplam 6
Yorum
öz eleştiri çok ağır bir forvet kanatları bruma ve rodrigues olan takıma en az onlar kadar hızlı forvet lazım!
- Yanal tek tek uyardı
Toplam 1
Yorum
kemal ya hocama başka bi mont versenize sayın yönetim adam hep aynısını giyiyor lütfen bordo mavi bi mont falan yok mu ts club larda
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