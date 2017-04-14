Olayların bilançosu netleşti

Lyon Valiliği'den yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 7 taraftarın yanı sıra, 3 polis ve 2 jandarmanın da hafif yaralandığı bildirildi.

Olayların ardından her iki takımdan toplam 12 taraftarın ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Lyon Stadı'nda dün oynanan maçta Fransız ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.