Oğuzhan’a dev talip
İngiliz Express gazetesi Oğuzhan Özyakup'un, savunmayı bir anda hücuma çevirme özelliği sayesinde Tottenham menajeri Mauriccio Pochettino'nun aklını çeldiğini yazdı. Öte yandan transfer için sırada olan Sevilla, Lazio, Atletico Madrid ve PSG'nin yanı sıra Tottenham'ın da dünkü Lyon maçında Ozi'yi takibe aldığı öğrenildi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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