 Oğuzhan’a dev talip – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Oğuzhan’a dev talip

    Oğuzhan’a dev talip
    İngiliz Express gazetesi 'un, savunmayı bir anda hücuma çevirme özelliği sayesinde Tottenham menajeri Mauriccio Pochettino'nun aklını çeldiğini yazdı. Öte yandan transfer için sırada olan Sevilla, Lazio, Atletico Madrid ve PSG'nin yanı sıra Tottenham'ın da dünkü Lyon maçında Ozi'yi takibe aldığı öğrenildi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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