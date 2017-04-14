Metin Albayrak'tan ceza açıklaması

Albayrak, yaptığı açıklamada, yaşananların Olympique Lyon'un sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Ev sahibinin birinci önceliği maçın sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynanmasını sağlamaktır. Yaşanan her şey Lyon'un sorumluluğunda. Beşiktaş'ın ceza alacak bir durumu yok. Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil Olympique Lyon'dur. Biz bir şey yapmadık. Korkacak bir şeyimiz yok." diye konuştu.

- "Sorumluluğumuz dışında bilet satışı yapıldı"

Maçta çok sayıda siyah-beyazlı taraftarın yer aldığını kaydeden Albayrak, Beşiktaş Kulübüne verilen biletler dışındaki satışların Olympique Lyon Kulübünün kontrolünde olduğunu belirtti.

Lyon Stadı'nda oynanan maçtan önce yapılan güvenlik toplantısında konuyla ilgili UEFA yetkililerini bilgilendirdiklerini vurgulayan Metin Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'a ayrılan biletlerin dışındaki satışların bizimle ilgisi yok. Bizimle alakası olmayan, sorumluluğumuz dışında bilet satışı yapıldı. UEFA yetkililerini bu durumdan haberdar ettik. 'Yaşanabilecek olaylardan onlar sorumlu.' diye sabah maçtan önce yapılan toplantıda bunu zapta geçirdik ve dilekçemizi verdik. Avrupa'nın ortasında az daha bir linç olacaktı. Demir sopalarla çoluk çocuk demeden saldırdılar. Golden sonra sahaya atlamaları var ayrıca. Bunların hepsi rakibimizin sorumluluğunda. Yaşananların yirmide biri ülkemizde olsa çok büyük cezalar gelirdi. Türkiye'de böyle şeyler yaşanmıyor. Biz bu konuda çok ileriyiz, onun için taraftarlarımızla gurur duyuyorum."

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu sözcüsü, Olympique Lyon'un UEFA'da yapacağı lobi çalışmaları ihtimaline karşılık da önlem aldıklarını dile getirerek, "Maçtan sonra planımızı çalıştık, önlemlerimiz var. Başkan Fikret Orman, bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak için dün takımla döndü. Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA nezdinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Beşiktaş'ın haklarını her zaman her yerde koruruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Turu geçeceğimize kalben inanıyoruz"

Metin Albayrak, 2-1 kaybettikleri müsabakanın rövanşında turu geçeceklerine kalben inandıklarını aktardı.

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu bütün Avrupa'ya gösterdiklerini söyleyen Albayrak, "Son dakikalara galip girerken bireysel hatalarla mağlup dönmemiz oyuncularımızın moralini bozdu ama iyi bir takım olduğumuzu bütün Avrupa'ya gösterdik. Bugüne kadar Avrupa serüvenimizde hep iyi ve büyük takımları yendik. Üst düzey maçlarda kritik hatalar yapmamak lazım ama olabiliyor. Bundan sonra rövanşa odaklanacağız. Turu geçeceğimize kalben inanıyoruz. Rövanşta kendimize ve taraftarlarımıza güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Metin Albayrak, 20 Nisan'da oynanacak rövanş maçında Türk misafirperverliğini göstereceklerini de sözlerine ekledi.