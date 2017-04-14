Marcelo Guedes, dünkü maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız 20 Nisan’daki rövanş maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın banko isimlerinden biri olan Marcelo, rövanş maçında ezalı duruma düştü. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla takımın değişmez isimlerinden biri olan ve 39 resmi maçta forma giyen Marcelo, Lyon deplasmanındaki maça sarı kart sınırında çıktı.



Sambacı, 21. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, tecrübeli oyuncu 20 Nisan'da Vodafone Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasında oynayamayacak. Siyah-beyazlıların başarılı oyuncusu Marcelo, dün akşam ilk yarıda sahanın en fazla şut çeken, pas arası yapan ve rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncusu oldu.



Brezilyalı yıldız, 4 şut çekti, 5 ara pası yaptı ve rakip ceza sahasında 5 kez topla buluştu. Siyah-beyazlılarda Marcelo cezalı duruma düşerken, Lyon'da da aynı durum Rafael'in başına geldi. 26 yaşındaki sağ bek dün akşam gördüğü kart nedeniyle, Marcelo gibi rövanş mücadelesinde görev yapamayacak.