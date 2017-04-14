Marcelo, Avrupa Ligi’nde Haftanın 11’inde
Beşiktaş’ın başarılı savunma oyuncusu Marcelo, UEFA Avrupa Ligi haftanın 11’ine seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının geride kalmasının ardından haftanın 11'ide şekillendi. Beşiktaş'ın deplasmanda Olimpik Lyon'a 2-1 mağlup olduğu maçta defansta gösterdiği başarılı performansla rakip forvetlere zor anlar yaşatan Brezilyalı oyuncu, kendine haftanın 11'inde yer buldu.
Haftanın 11'inde yer alan oyuncular şöyle:
"Fahrmaan (Schalke 04), Marcelo (Beşiktaş), Mbodji (Anderlecht), Morel (Olimpik Lyon), Younes (Ajax), Tolisso (Olimpik Lyon), Dendoncker (Anderlecht), Van de Beek (Ajax), Guidetti (Celta Vigo), Klassen (Ajax), Aspas (Celta Vigo)"
Haftanın 11'inde yer alan oyuncular şöyle:
"Fahrmaan (Schalke 04), Marcelo (Beşiktaş), Mbodji (Anderlecht), Morel (Olimpik Lyon), Younes (Ajax), Tolisso (Olimpik Lyon), Dendoncker (Anderlecht), Van de Beek (Ajax), Guidetti (Celta Vigo), Klassen (Ajax), Aspas (Celta Vigo)"
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- JOR pişman olmuştur!
Toplam 1
Yorum
yazık günah bu adam altyapı hocasıydıda bi tane topçu çıkardımı A takıma birhan tolgadan çok daha iyi önlibero onu bile oynatamadı biz yabancı aşığıyız
- Carole müjdesi
Toplam 2
Yorum
fos adam bu adam asla GS beki olamaz kademe sıfır orta açamaz adam kaçırır yazık günah ya anca yedek olur maaşı az bize sağlam adam şart!
- Arena'da turlarız
Toplam 51
Yorum
ACAİP Bİ DURUM BJK TARİHİN DE GENELDE ÇOK İYİ KALECİ PROFİLİ ÖNE ÇIKMAZ..EFSANE YOK.
Marcelo, Avrupa Ligi’nde Haftanın 11’inde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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