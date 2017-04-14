Lyon taraftarı sahaya indi!

Lyon-Beşiktaş maçı öncesi stat dışında başlayan olaylar, saha içine de yansıdı. İki takım taraftarları maç için stattaki yerlerini alırken, kale arkasında alt bölümdeki Olympique Lyon'lu yüzlerce taraftarlar, Beşiktaşlılar'ın bulunduğu üst tribünden yabancı madde atıldığı gerekçesiyle sahaya indi.Tribünde ses bombaları ve meşalelerin atıldığı ve bunun üzerine taraftarların sahaya indiği öne sürüldü. Lyon taraftarları sahaya girdikten sonra kale direklerine saldırmaya ve fileleri sökmeye çalıştı. Sahanın tamamına yayılan taraftarlar, bir süre burada kaldı. Stat içindeki emniyet güçleri de sahaya girerek bu taraftarları kontrol altına almaya çalıştı. Polisin, sahaya indikleri kale tarafındaki köşeye yönlendirdiği grup, bir süre sonra tekrar tribüne çıktı ve maç boyu Türk taraftarları tahrik etmeyi sürdürdü.Lyon Stadı'nın üst tribünlerinin tamamında Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı görüldü. Siyah-beyazlılar, Fransız taraftarların sahaya indiği sırada toplu bir şekilde telefonların ışıklarını yaktı. Anonslarla taraftarların sakin olması yönünde uyarılar yapılırken, futbolcular soyunma odasına gitti. UEFA yetkililerin, kulüp temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonrası maçın oynanmasına karar verildi. Futbolcular, uzun süren bekleyişin ardından sahaya çıktı ve maç 1 saat gecikmeyle başladı.Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesi olaylar çıktı. Mücadele öncesi maçın oynanacağı stadyuma doğru harekete geçen bir gruptaraftara,'lu taraftarlar sataştı. Karşılıklı taş ve şişelerin atıldığı olaylara polis müdahale etti. Ancak güvenlik güçlerinin sadecetaraftarların üzerine biber gazı atması vetepkilere neden oldu. Siyahbeyazlı taraftarlar polise sert tepki gösterdi.Sahadaki olaylar sonrası Fransız polisi büyük bir skandala imza attı. 45 dakika gecikmeyle başlayan karşılaşmada Türk taraftarlardan bayraklar toplatıldı. Önce Lyon taraftarları, Beşiktaş taraftarlarından bayrakları almak istedi, ardından ise bazı Fransız polisleri, güney tribüne çıkarak bazı Beşiktaşlı taraftarlardan zorla bayraklarını aldı. Yaşananları Fransızlar ekranlara getirmezken, UEFA'nın skandalın ardından Lyon'a ceza vermesi bekleniyor.