KUDURDULAR!

Müsabaka için tribünde yer alan 20 bin kadar Beşiktaşlı taraftar, Lyonlu taraftarlarla yan yana oturup dostane görüntüler sergilerken, maçın başlamasına kısa süre kala siyah maskeli bir grubun saldırısı geceye gölge düşürdü! Siyah polarlı holiganların kadın ve çocukların da bulunduğu tribüne yaptığı saldırıya siyah-beyazlılar karşılık verince ortalık karıştı ve Lyon taraftarları bir anda sahaya daldı!

"TÜRKLERE SALDIRDILAR"

Lyon Stadı'nda yaşanan olayları maç için Park de Lyon'da bulunan FOTOMAÇ yazarı Turgay Demir değerlendirdi. Holigan bir grubun taraftara saldırdığını belirten Demir, "Tribünlerde beklediklerinin iki katı Türk var sanırım bu zorlarına gitti, ne yapacaklarını şaşırdılar...Sadece üst tribünden değil korner köşesindeki alt tribünde TÜRKİYE sesleriyle inleyince ayarları bozuldu Fransızların... Durduk yere kaşındılar, yanlarındaki Türklere saldırdılar, Türkler karşılık verince çareyi sahaya atlamakta buldular. Kıskaçıran bahane." diye konuştu.







İŞTE O MASKELİ GRUP

Karışılaşma öncesinde Güney tribününde çıkan kavgada maskeli bir grup Fransız taraftarının Türk taraftarlarına saldırdığı ve çıkan arbede sonrası patlayan maytap ve torpillerden etkilenen yaklaşık 2 bin seyircinin sahaya indiği öğrenildi. Beşiktaş seyircinin olduğu tribüne giren bu maskeli taraftarlar olayların fitilini ateşledi. Üst tribünde Türkler ile Fransız taraftarlar arasında sopa ve kemerlerle yaşanan kavga büyüyerek alt tribüne ulaştı. Yaşanan kargaşa sonrası yüzlerce seyirci sahaya inmeye başladı.



