 İstanbul’a avantajlı skorla gidiyoruz – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    İstanbul’a avantajlı skorla gidiyoruz

    İstanbul’a avantajlı skorla gidiyoruz

    Teknik Direktörü , Beşiktaş karşısında zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    Maçın olaylarla başladığını ve taraftarların sahaya girmesiyle büyük bir şok yaşadıklarını ifade eden Genesio, "Maça konsantre olmakta zorlandık. Beşiktaş iyi bir takım ve 15. dakikada öne geçmeyi başardı. Ancak oyuncularım maçtan kopmadı. Son dakikada bulduğumuz gollerle maçı galip tamamladık. İstanbul'a avantajlı bir skorla gideceğimiz için mutluyum" dedi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:00
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