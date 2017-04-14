Harika görüntüler
Beşiktaş, Babel’in golü sonrası Twitter’dan, Fenerbahçeli ve G.Saraylı taraftarların da sevinmesini paylaşıp “Birliktelik harika” mesajı yazdı
Kartal'a Lyon deplasmanında ezeli rakiplerinden de destek geldi. Ryan Babel Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirirken, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından ayılan bir tweet dikkatleri çekti.
Ryan Babel'in Anderson Talisca ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafı paylaşan Beşiktaş'ın mesajında, tribünde Fenerbahçeli ve Galatasaraylı bir taraftarların da sevindiği vurgulanarak, "Anderson Talisca'nın asisti de, Ryan Babel'in golü de, tribünlerdeki birliktelik de harika" mesajı paylaşıldı.
20 bin Türk taraftarın tribünde yer aldığı Lyon-Beşiktaş maçında, farklı renklerden birçok futbolsever de Beşiktaş'a destek verdi.
Ryan Babel'in Anderson Talisca ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafı paylaşan Beşiktaş'ın mesajında, tribünde Fenerbahçeli ve Galatasaraylı bir taraftarların da sevindiği vurgulanarak, "Anderson Talisca'nın asisti de, Ryan Babel'in golü de, tribünlerdeki birliktelik de harika" mesajı paylaşıldı.
20 bin Türk taraftarın tribünde yer aldığı Lyon-Beşiktaş maçında, farklı renklerden birçok futbolsever de Beşiktaş'a destek verdi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:07
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