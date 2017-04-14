 Cezası başladı – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Cezası başladı

    Cezası başladı
    Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maç ceza alan Vincent 'ın bu cezası, Olympique Lyon mücadelesiyle başladı. Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, forvet hattında şans buldu.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:07
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