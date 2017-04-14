Cezası başladı
Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar'ın bu cezası, Olympique Lyon mücadelesiyle başladı. Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, forvet hattında şans buldu.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Cezası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.