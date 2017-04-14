Beşiktaş’ta Q7 değişimi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olympique Lyon karşısında, sakat Ricardo Quaresma'nın yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.
Güneş, orta sahanın sağında Ryan Babel'e görev verirken Adriano Correia da orta sahanın solunda şans buldu. Şenol Güneş, orta sahadaki değişikler sonrası savunmada da rotasyona gitti. Adriano'nun orta sahaya geçtiği Beşiktaş'ta sol bekte Dusko Tosic, forma giydi. Matej Mitrovic ise Tosic'in boşalttığı stoperde Marcelo Guedes ile rakip ataklarını önlemeye çalıştı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:06
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