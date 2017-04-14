 Beşiktaş’ta Q7 değişimi – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    ’ta Q7 değişimi

    Beşiktaş’ta Q7 değişimi

    Teknik Direktörü , karşısında, sakat 'nın yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.

    Güneş, orta sahanın sağında Ryan Babel'e görev verirken Adriano Correia da orta sahanın solunda şans buldu. , orta sahadaki değişikler sonrası savunmada da rotasyona gitti. Adriano'nun orta sahaya geçtiği 'ta sol bekte Dusko Tosic, forma giydi. Matej Mitrovic ise Tosic'in boşalttığı stoperde Marcelo Guedes ile rakip ataklarını önlemeye çalıştı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:06
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