Beşiktaş'ta olağanüstü divan kurulu yarın
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü seçimli toplantısı yarın Vodafone Arena'da gerçekleştirilecek.
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunda Yalçın Karadeniz, Tevfik Yamantürk ve Kemal Çiloğlu başkanlık için yarışacak.
Adayların saat 10.30'da konuşmaları sonrasında başlayacak oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek ve yapılacak sayımın ardından Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı belli olacak.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:55
- ''90 dakika daha var''
Toplam 7
Yorum
Siyah GÖKHAN INLER ALOOOO!!!!
- Arena'da turlarız
Toplam 29
Yorum
SenoL34 Ben BJK de okadar tecrübeli futbolcular varken Oğuzhanın kaptan olarak çıkmasını anlaşılır bulmuyorum Hatta komik Siz ne düşünüyorsunuz....?
- Arena'da turlarız
Toplam 29
Yorum
1903 Gökhan Inler'i oynatmaliydi büyük hata yapti.
Beşiktaş'ta olağanüstü divan kurulu yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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