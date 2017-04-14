Beşiktaş, deja vu yaşadı

Beşiktaş, ligde oynadığı Trabzonspor maçında olduğu gibi, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de 2 dakikada 2 gol yedi.

Beşiktaş, son oynadığı 2 maçta 2 dakikada 2 gol yedi. Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın 63. dakikasında Castillo'dan, 65. dakikasında da Hugo Rodallega'dan art arda gol yedi. Siyah-beyazlılar bu senaryonun bir benzerini Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında yaşandı. Kartal, mücadelenin ilk yarısında 15. dakikada Babel ile 1-0 öne geçmesine rağmen, Fransız ekibine 2-1 mağlup oldu. Kara Kartal, 83. dakikada Tolisso, 85. dakikada Jeremy Morel'den peş peşe gol yiyerek İstanbul'a mağlup döndü.