Beşiktaş, deja vu yaşadı
Beşiktaş, ligde oynadığı Trabzonspor maçında olduğu gibi, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de 2 dakikada 2 gol yedi.
Beşiktaş, son oynadığı 2 maçta 2 dakikada 2 gol yedi. Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın 63. dakikasında Castillo'dan, 65. dakikasında da Hugo Rodallega'dan art arda gol yedi. Siyah-beyazlılar bu senaryonun bir benzerini Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında yaşandı. Kartal, mücadelenin ilk yarısında 15. dakikada Babel ile 1-0 öne geçmesine rağmen, Fransız ekibine 2-1 mağlup oldu. Kara Kartal, 83. dakikada Tolisso, 85. dakikada Jeremy Morel'den peş peşe gol yiyerek İstanbul'a mağlup döndü.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Helikopter istiyorum!
Toplam 2
Yorum
MERT Defansımız zaten kötü,sen de alabileceğin ortalarda topa çıkmayınca her orta kalemizde gol pozisyonu oluyor.
- Futbol bazen adil değil
Toplam 2
Yorum
BİZE HER TRABZON MERHABALAR KARTAL RUMUZLU KARDES MACIN HAKKI BERABERLİKTİ BU SENE GIDEBILDINIZ YERE KADAR GIDIN SENEYE DAHA FARKLI BR FIRTINA ESECEK
- KUDURDULAR!
Toplam 10
Yorum
bulut avrupada sevilmiyoruz bu kadar basit.
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