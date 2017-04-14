 Beşiktaş, deja vu yaşadı – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Beşiktaş, deja vu yaşadı

    Beşiktaş, deja vu yaşadı

    Beşiktaş, ligde oynadığı Trabzonspor maçında olduğu gibi, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de 2 dakikada 2 gol yedi.

    Beşiktaş, son oynadığı 2 maçta 2 dakikada 2 gol yedi. Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın 63. dakikasında Castillo'dan, 65. dakikasında da Hugo Rodallega'dan art arda gol yedi. Siyah-beyazlılar bu senaryonun bir benzerini Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında yaşandı. Kartal, mücadelenin ilk yarısında 15. dakikada Babel ile 1-0 öne geçmesine rağmen, Fransız ekibine 2-1 mağlup oldu. Kara Kartal, 83. dakikada Tolisso, 85. dakikada Jeremy Morel'den peş peşe gol yiyerek İstanbul'a mağlup döndü.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:57
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