 Ba’dan Fabri’ye destek – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Ba’dan ’ye destek

    Ba’dan Fabri’ye destek
    Beşiktaş'ın Lyon karşısında yediği ikinci golde çok büyük bir hata yapan kaleci 'ye takım arkadaşı 'dan destek geldi. İsmi UEFA'ya bildirilmediği için kadroda olmayan Ba, twitter'dan yayınladığı "Seni seviyorum Fabri. Haftaya inşallah en iyi sen olacaksın" mesajıyla arkadaşına moral verdi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:01
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