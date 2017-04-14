Ba’dan Fabri’ye destek
Beşiktaş'ın Lyon karşısında yediği ikinci golde çok büyük bir hata yapan kaleci Fabri'ye takım arkadaşı Demba Ba'dan destek geldi. İsmi UEFA'ya bildirilmediği için kadroda olmayan Ba, twitter'dan yayınladığı "Seni seviyorum Fabri. Haftaya inşallah en iyi sen olacaksın" mesajıyla arkadaşına moral verdi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
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