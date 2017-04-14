 Babel, haftanın futbolcusu seçildi – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Babel, haftanın futbolcusu seçildi

    Babel, haftanın futbolcusu seçildi

    Lyon karşısında Beşiktaş’ın tek golünü atan Hollandalı yıldızı Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçlarının futbolcusu seçildi.

    UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın oyuncusu da belli oldu. Beşiktaş'ın deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup olduğu maçta 15. dakikada takımın tek golünü kaydeden yıldız futbolcu Ryan Babel, haftanın futbolcusu seçildi. İnternet üzerinden kullanıcıların oylarıyla belirlenen ankette oyların yüzde 34'ünü alan Babel, Manchester United'dan Mkhitaryan, Celta Vigo'dan Iago Aspas ve Ajax'tan Klassen'i geride bıraktı.

    Ryan Babel, daha önce de 4-1 mağlup ettikleri Olympiakos maçındaki performansı ile nedeniyle haftanın en iyi 11'ine seçilmişti.

    İkinci yarı siyah-beyazlılara katılan 30 yaşındaki futbolcu 17 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:50
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