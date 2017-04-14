Atiba: Golde hata benim

Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba, ikinci yarı iyi oynamadıklarını belirterek, "Maça iyi ve özgüvenli başladık. İkinci yarı Lyon daha baskılıydı. Bazı bölümlerde bu baskıya karşılık vermekte zorlandık. Yediğimiz ikinci golde hatam vardı. Fabri'ye pası tembel verdim. Burası zor bir deplasmandı. Rövanşta daha iyi olmalıyız. Özgüvenimizi yüksek tutup turu geçmeliyiz" dedi.



Çok üzüldü

Fabri'ye verdiği geri pasın golle sonuçlanmasının üzüntüsünü yaşayan Atiba, halbuki sahanın başarılı isimleri arasındaydı. 90 dakika sahada kalan Kanadalı yıldız, mücadeleci futbolunu bir kez daha ortaya koyarken pas yüzdesiyle de alkış aldı. 78 kez topla buluşan Atiba, 63'ü isabetli 68 pas vermeyi başardı.