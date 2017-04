Arena'da turlarız

UEFAAvrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında, deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısındaöne geçtiği maçı, 74 saniye içinde yediği iki gollekaybetti. Temsilcimiz maça hızlı başladı. 15'inci dakikada'nın mükemmel asistinde topla buluşan, aynı güzellikte bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Kara Kartal'ıöne geçirdi. İlk yarıda her iki takım da bir çok pozisyon buldu. Ancak her iki ekip de gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına temsilcimiz Beşiktaş 1-0'lık avantajla gitti.yarıya ise ev sahibi Lyon baskılı başladı. Fransız ekibi üst üste ataklarla Kara Kartal'ı zorlarken, temsilcimiz ise bu pozisyonlarda rakibine geçit vermedi. Fransa temsilcisi, 83'üncü dakikadaile skora denge getirdi.Bu golden sadece 74 saniye sonra, Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisisonrasında Morel topu filelere göndererek skoru'e taşıdı. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken; temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda attığı 1 golün avantajıyla turu İstanbul'a bıraktı. Siyah-beyazlılar Vodafona Arena'da 40 bin taraftarıyla birliktegeçti.Temsilcimiz Beşiktaş'ın tur atlaması için 1-0'lık galibiyet yeterli. Kartal iki farklı galibiyetlerinde de adını yarı finale yazdıracak. Her türlü beraberlik ve Fransız ekibinin galibiyeti durumunda turu geçen taraf Lyon olacak. Karşılaşma 2-1 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanması durumunda uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, penaltılara gidilecek.