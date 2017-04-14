Arena'da turlarız
Beşiktaş, 15’de Babel’le öne geçti. 83’te Tolisso skora denge getirdi, 84’te Fabricio’nun hatasını Morel affetmedi. Tur İstanbul’a kaldı!..
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısında 1-0 öne geçtiği maçı, 74 saniye içinde yediği iki golle 2-1 kaybetti. Temsilcimiz maça hızlı başladı. 15'inci dakikada Anderson Talisca'nın mükemmel asistinde topla buluşan Ryan Babel, aynı güzellikte bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Kara Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda her iki takım da bir çok pozisyon buldu. Ancak her iki ekip de gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına temsilcimiz Beşiktaş 1-0'lık avantajla gitti. İki nci yarıya ise ev sahibi Lyon baskılı başladı. Fransız ekibi üst üste ataklarla Kara Kartal'ı zorlarken, temsilcimiz ise bu pozisyonlarda rakibine geçit vermedi. Fransa temsilcisi, 83'üncü dakikada Corentin Tolisso ile skora denge getirdi.
İSTANBUL FARKLI
Bu golden sadece 74 saniye sonra, Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio'nun büyük hatası sonrasında Morel topu filelere göndererek skoru 2-1'e taşıdı. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken; temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda attığı 1 golün avantajıyla turu İstanbul'a bıraktı. Siyah-beyazlılar Vodafona Arena'da 40 bin taraftarıyla birlikte tur atmak için geri sayıma geçti.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Temsilcimiz Beşiktaş'ın tur atlaması için 1-0'lık galibiyet yeterli. Kartal iki farklı galibiyetlerinde de adını yarı finale yazdıracak. Her türlü beraberlik ve Fransız ekibinin galibiyeti durumunda turu geçen taraf Lyon olacak. Karşılaşma 2-1 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanması durumunda uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, penaltılara gidilecek.
İSTANBUL FARKLI
Bu golden sadece 74 saniye sonra, Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio'nun büyük hatası sonrasında Morel topu filelere göndererek skoru 2-1'e taşıdı. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken; temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda attığı 1 golün avantajıyla turu İstanbul'a bıraktı. Siyah-beyazlılar Vodafona Arena'da 40 bin taraftarıyla birlikte tur atmak için geri sayıma geçti.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Temsilcimiz Beşiktaş'ın tur atlaması için 1-0'lık galibiyet yeterli. Kartal iki farklı galibiyetlerinde de adını yarı finale yazdıracak. Her türlü beraberlik ve Fransız ekibinin galibiyeti durumunda turu geçen taraf Lyon olacak. Karşılaşma 2-1 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanması durumunda uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, penaltılara gidilecek.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Arena'da turlarız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.