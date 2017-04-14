Ah be Fabri!
Gol yediği ana kadar harika oynayan Fabri, skor 1-1’ken yaptığı gereksiz hareketle eldeki avantajı Lyon’a verdi.
Fransa'da her şey istediğimiz gibi gidiyordu... İlk yarıda harika oynamış, bir gol bulmuş, ikinci yarıda savunmaya geçmiştik. Lyon akın akın geliyor; ama defansımız, direkler ve Fabri rakibe geçit vermiyordu. 83'te uydurma bir faulden gelen topta golü yedik ama 1-1 de bize yarıyordu. İstanbul'da gol yemezsek yarı finale çıkacaktık. Taa ki o ana kadar... Fabri'nin kritik hatası tüm planları bozdu.
74 SANİYEDE İKİ GOL YEDİK
84. dakikaya kadar harika oynayan Fabri, ilk golü yedikten tam 74 saniye sonra Atiba'nın verdiği geri pasta kendisine pres yapan üç Lyon'luyu çalımlamaya kalkınca olan oldu. İlk rakibini geçen Fabri, ikincide topu kaptırdı. Morel topu ağlarımıza gönderdiğinde sevincimiz ve umudumuz kursağımızda kaldı.
?GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yediği hatalı golden sonra sahada çöküp kalan Fabri'yi ilk teselli eden hakem Lahoz oldu. Maç sonu soyunma odasında üzüntüden ağlayan İspanyol eldiveni arkadaşları teskin etti.
74 SANİYEDE İKİ GOL YEDİK
84. dakikaya kadar harika oynayan Fabri, ilk golü yedikten tam 74 saniye sonra Atiba'nın verdiği geri pasta kendisine pres yapan üç Lyon'luyu çalımlamaya kalkınca olan oldu. İlk rakibini geçen Fabri, ikincide topu kaptırdı. Morel topu ağlarımıza gönderdiğinde sevincimiz ve umudumuz kursağımızda kaldı.
?GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yediği hatalı golden sonra sahada çöküp kalan Fabri'yi ilk teselli eden hakem Lahoz oldu. Maç sonu soyunma odasında üzüntüden ağlayan İspanyol eldiveni arkadaşları teskin etti.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:20
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