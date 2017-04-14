 Afrika’da yetenek avı – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Afrika’da yetenek avı

    Afrika’da yetenek avı
    Nijerya ile Senegal Milli takımları arasında Hive Stadı'nda yapılan dostluk karşılaşmasını 'ın scoutlarının takip ettiği ortaya çıktı. Scoutların, Gent'ten sol kanat ve forvet oyuncusu , Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi ve Feirense'den forvet Oghenekaro Etebo'yu mercek altına aldığı belirtildi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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