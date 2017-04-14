Afrika’da yetenek avı
Nijerya ile Senegal Milli takımları arasında Hive Stadı'nda yapılan dostluk karşılaşmasını Beşiktaş'ın scoutlarının takip ettiği ortaya çıktı. Scoutların, Gent'ten sol kanat ve forvet oyuncusu Moses Simon, Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi ve Feirense'den forvet Oghenekaro Etebo'yu mercek altına aldığı belirtildi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Afrika’da yetenek avı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.