''90 dakika daha var''
Lyon’a kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Beşiktaş’ın hocası, “İkinci maçı sahamızda oynayacağız ve taraftarımız önünde turu mutlaka geçmek istiyoruz” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lyon karşısında tur atlayacaklarına gönülden inandığını söyledi. Karşılaşmanın başında bir uyumsuzluk yaşadıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Maça hızlı başladılar. Bir uyumsuzluk oldu. Buna karşılık gol attık ve ardından da oyunu kontrol ettik. Çıkışlarda daha iyi top kontrol edebilirdik. Daha fazla gol de bulabilirdik. Ama olmadı" diye konuştu. Şenol Güneş, son bölümde yedikleri gollerle ilgili, "Son 15 dakikalık bölümde orta sahayı kalabalık tutuk dirençli olmak istedik. Ancak bunda çok başarılı olamadık. Özellikle duran toplarda başarılıydılar. Önce beraberliği sağladılar. Ardından da beklenmeyen hatalı bir golle ikinciyi attılar" değerlendirmesini yaptı.
GÖRÜNTÜLER KÖTÜYDÜ
"İkinci maçı sahamızda oynayacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama birinci maçı, ilk 90 dakikayı oynadık. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz" diyen Güneş maç öncesi yaşanan olayları ise şu sözlerle değerlendirdi: "Karşılaşmadan önce olan gerginlik üzüntü verici. Hiç olmaması gerekiyordu. Kim yaparsa yapsın doğru değil. Şiddeti kaldırmaya çalışırken ortaya kötü görüntüler çıktı. Bu sahaya gelen herkes keyif almaya geliyor. Seyirciler de yanlış yapanlara izin vermemeli, önlem almalı. Kötüye izin verirsen kötünün sayısı giderek artar.
11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ
Güneş, ikinci maçta en iyisini yapacaklarını ifade etti. Eksik ve cezalıları konuşmaya gerek olmadığını belirten Güneş, "Sahaya çıkacak 11'in de en iyisini yapacağını düşünüyorum. Aboubakar yok, cezası devam ediyor. Marcelo da olsa iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.
YETKİLİLERİ İKNA ETTİ
UEFA'nın maçın oynanmasına karar verdikten sonra iki takıma 5 dakika ısınma hakkı tanıdı. Sahaya çıkıp ısınıp tekrar içeri girip formaları o zaman giymeyi kabul etmeyen Güneş, yetkililerin odasına girdi. Sahaya direk formalarla çıkıp 5 dakikalık ısınmanın hemen ardından maçın başlatılmasını teklif etti. Güneş'in bu teklifi kabul edildi.
YAPICI OLMALI!
Lyon Başkanı Aulas'ın ifadelerine Şenol Güneş'ten tokat gibi yanıt: Bu şekilde konuşmalar yanlışı arttırır. Olay burada oldu, İstanbul'da olmadı. Tribünlerin kullanım şekli yanlış. Üstte ve altta rakip taraftarlar. Başkan yanlışı körüklüyor. İstanbul'da öyle insan yok. Daha yapıcı olmak lazım.
GÖRÜNTÜLER KÖTÜYDÜ
"İkinci maçı sahamızda oynayacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama birinci maçı, ilk 90 dakikayı oynadık. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz" diyen Güneş maç öncesi yaşanan olayları ise şu sözlerle değerlendirdi: "Karşılaşmadan önce olan gerginlik üzüntü verici. Hiç olmaması gerekiyordu. Kim yaparsa yapsın doğru değil. Şiddeti kaldırmaya çalışırken ortaya kötü görüntüler çıktı. Bu sahaya gelen herkes keyif almaya geliyor. Seyirciler de yanlış yapanlara izin vermemeli, önlem almalı. Kötüye izin verirsen kötünün sayısı giderek artar.
11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ
Güneş, ikinci maçta en iyisini yapacaklarını ifade etti. Eksik ve cezalıları konuşmaya gerek olmadığını belirten Güneş, "Sahaya çıkacak 11'in de en iyisini yapacağını düşünüyorum. Aboubakar yok, cezası devam ediyor. Marcelo da olsa iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.
YETKİLİLERİ İKNA ETTİ
UEFA'nın maçın oynanmasına karar verdikten sonra iki takıma 5 dakika ısınma hakkı tanıdı. Sahaya çıkıp ısınıp tekrar içeri girip formaları o zaman giymeyi kabul etmeyen Güneş, yetkililerin odasına girdi. Sahaya direk formalarla çıkıp 5 dakikalık ısınmanın hemen ardından maçın başlatılmasını teklif etti. Güneş'in bu teklifi kabul edildi.
YAPICI OLMALI!
Lyon Başkanı Aulas'ın ifadelerine Şenol Güneş'ten tokat gibi yanıt: Bu şekilde konuşmalar yanlışı arttırır. Olay burada oldu, İstanbul'da olmadı. Tribünlerin kullanım şekli yanlış. Üstte ve altta rakip taraftarlar. Başkan yanlışı körüklüyor. İstanbul'da öyle insan yok. Daha yapıcı olmak lazım.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:16
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