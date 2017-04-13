''Son ana kadar her neticeyi kopartabilir''
Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’a övgüler yağdırarak, son ana kadar her neticeyi kopartabilecek bir takım olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın çok iyi bir performans yakaladığını belirterek, "Isıran bir kadrosu var, hırslı bir kadrosu var. Beşiktaş son ana kadar her neticeyi kopartabilir. Yönetiminden hocasına ve ekibine kadar hepsini kutluyorum. Böyle Şampiyonlar Ligi'nde buraya gelmiş olması önemli bir netice" dedi.
Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'a övgüler yağdırarak, son ana kadar her neticeyi kopartabilecek bir takım olduğunu söyledi.
"BEŞİKTAŞ SON ANA KADAR HER NETİCEYİ KOPARTABİLİR"
Beşiktaş-Lyon maçı başlamadan önce yorum yapan Erdoğan, sahada yaşanan olaylara ilişkin, "Fransa'da oluyor maç, orada Erdoğan yok. Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli. Son zamanda orada da bazı değişiklikler var galiba. Beşiktaş Quaresma hariç full kadro sahada. Şenol Hocamızla iyi bir performans yakaladı Beşiktaş, iyi de bir kadroları var. Biz buna futbolda 'ısırmak' deriz. Isıran bir kadrosu var, hırslı bir kadrosu var. Bu kadro ile 'Beşiktaş gol yedi, acaba bundan sonra ne olur' Beşiktaş için böyle bir şey söylenmez. Beşiktaş son ana kadar her neticeyi kopartabilir. Yönetiminden hocasına ve ekibine kadar hepsini kutluyorum. Böyle Şampiyonlar Ligi'nde buraya gelmiş olması önemli bir netice. İnşallah Lyon'dan iyi bir netice ile dönerse rövanşında gereği yapılır inşallah. Ondan sonra bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en önemli yerde inşallah temsil eder" diye konuştu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
- Luce zirvesi
Toplam 17
Yorum
Efe yine sacma trasfer sezonun yarisinda sakat Nuri ve cok agir
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
8jk taraftarı yine ortalığı karıştırmış. yeryüzünde takımı ile taraftarı ters orantılı tek takım
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
Temple Bunun Deplasmanı'da var bu Avrupa bizi iyice terörist gibi görmeye başladı ayıp!
''Son ana kadar her neticeyi kopartabilir'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.