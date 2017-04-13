Savunma Bakanı rövanşta yok!

Mücadelenin 21. dakikaasında Marcelo Guedes, ceza sahasının hemen önünde hafif sağ çaprazda rakibi Nabil Fekir'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.



Bu kart sonrasında Marcelo rövanş maçında cezalı durumuna düştü.