 Savunma Bakanı rövanşta yok! – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Savunma Bakanı rövanşta yok!

    Savunma Bakanı rövanşta yok!

    çeyrek final ilk maçında 'a konuk olan 'a 'dan kötü haber. Maçtan önce sınırda olan Brezilyalı oyuncu gördüğü sarı kart sonucu Vodafone Arena'da oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

    Mücadelenin 21. dakikaasında Guedes, ceza sahasının hemen önünde hafif sağ çaprazda rakibi Nabil Fekir'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

    Bu kart sonrasında Marcelo rövanş maçında cezalı durumuna düştü.

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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