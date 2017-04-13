Savunma Bakanı rövanşta yok!
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon'a konuk olan Beşiktaş'a Marcelo'dan kötü haber. Maçtan önce sınırda olan Brezilyalı oyuncu gördüğü sarı kart sonucu Vodafone Arena'da oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Mücadelenin 21. dakikaasında Marcelo Guedes, ceza sahasının hemen önünde hafif sağ çaprazda rakibi Nabil Fekir'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.
Bu kart sonrasında Marcelo rövanş maçında cezalı durumuna düştü.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
- Luce zirvesi
Toplam 17
Yorum
Efe yine sacma trasfer sezonun yarisinda sakat Nuri ve cok agir
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
8jk taraftarı yine ortalığı karıştırmış. yeryüzünde takımı ile taraftarı ters orantılı tek takım
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
Temple Bunun Deplasmanı'da var bu Avrupa bizi iyice terörist gibi görmeye başladı ayıp!
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