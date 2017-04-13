Olympique Lyon - Beşiktaş | Canlı Anlatım

Avrupa’daki gururumuz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon’la karşılaşıyor. Milyonlar tek yürek oldu, nefesler tutuldu. Tüm Türkiye temsilcimizden tarihi bir zafer bekliyor.
Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, gözler Lyon'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasına çevrildi. TSİ 22.05'te başlaması planlanan zorlu mücadele tribünlerde yaşanan olaylar ve sonrasında Lyon taraftarlarının sahaya inmesi nedeyle gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Son 32 kuraları çekilmeden 'gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz' diye yeni hedef koyan siyah-beyazlılar son 32 turunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı geçip kurada da Olympiakos ile eşleşince yeni hedefini finale çıkmak ve kupayı kazanmak olarak koydu. Olympiakos'u eledikten sonra Lyon ile eşleşen Kartal her ne kadar bu eşleşmeyi 'erken final' olarak nitelendirseler de hedefini değiştirmeden Lyon'u geçerek final yolunu açmak ve Stockholm yürüyüşüne devam etmek için sonuna kadar uğraşacak.
YÜKSEKTEN UÇUYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk ayağında Lyon deplasmanında Beşiktaş, bu sezon en çok verim aldığı motivasyon kaynağını yine kullanacak ve rakibini alışılagelmiş deplasman karnesiyle vuracak. Hem ligde hem de Avrupa'da deplasman maçlarında sergilediği performansla dikkat çeken Kara Kartallar, deplasmanda adeta yüksekten uçuyor. İlk olarak Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda zorlu Benfica deplasmanında rakibiyle puanları paylaşan siyah-beyazlılar, Napoli deplasmanından ise 3-2'lik galibiyetle dönerek tarih yazmıştı. Kartal, bu akşam bir tarih daha yazmayı hedefliyor.
Olympiakos maçında kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar sadece bu maçta değil rövanşta ve eğer çıkılırsa yarı finalin ilk maçında da forma giyemeyecek. Afrika Kupası'ndan döndükten sonra neredeyse oynadığı her maçta gol atan ve taraftar ile arasındaki buzları da eritmeyi başaran Aboubakar, Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart ve aldığı 3 maç ceza ile takımın eksik kalmasına yol açtı.
10 MAÇTA '1' KEZ YENİLDİ
Beşiktaş bu sezon Avrupa Kupaları'nda 10 maça çıkarken, sadece bir kez kaybetti. Şampiyonlar Ligi grup aşaması son hafta maçında Dinamo Kiev karşısında 6-0 kaybeden Beşiktaş; diğer 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Kara Kartallar bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. Beşiktaş bu sezon Avrupa Kupalarında oynadığı 10 maçta da kalesinde gol (18) gördü. Bu arada siyah-beyazlılar Avrupa Kupalarında Fransız takımları ile toplam 6 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Beşiktaş; 3 yenilgisini de deplasmanda Marsilya, PSG ve Auxerre'e karşı yaşadı.
DEPLASMANDA 22 GALİBİYET
Siyah-beyazlı temsilcimiz, Olympique Lyon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 98. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'da 97 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah- beyazlılar, konuk olduğu 56 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Deplasman maçlarında 108 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 181 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezon deplasmanda yaptığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Bu arada Beşiktaş Avrupa Kupalarında ilk kez Nisan ayını gördü.
STAT: Lyon
HAKEM: Antonio Mateu Lahoz
LYON: Lopez, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal.
TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Adriano, Talisca, Babel, Cenk.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
YÜKSEKTEN UÇUYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk ayağında Lyon deplasmanında Beşiktaş, bu sezon en çok verim aldığı motivasyon kaynağını yine kullanacak ve rakibini alışılagelmiş deplasman karnesiyle vuracak. Hem ligde hem de Avrupa'da deplasman maçlarında sergilediği performansla dikkat çeken Kara Kartallar, deplasmanda adeta yüksekten uçuyor. İlk olarak Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda zorlu Benfica deplasmanında rakibiyle puanları paylaşan siyah-beyazlılar, Napoli deplasmanından ise 3-2'lik galibiyetle dönerek tarih yazmıştı. Kartal, bu akşam bir tarih daha yazmayı hedefliyor.
Olympiakos maçında kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar sadece bu maçta değil rövanşta ve eğer çıkılırsa yarı finalin ilk maçında da forma giyemeyecek. Afrika Kupası'ndan döndükten sonra neredeyse oynadığı her maçta gol atan ve taraftar ile arasındaki buzları da eritmeyi başaran Aboubakar, Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart ve aldığı 3 maç ceza ile takımın eksik kalmasına yol açtı.
10 MAÇTA '1' KEZ YENİLDİ
Beşiktaş bu sezon Avrupa Kupaları'nda 10 maça çıkarken, sadece bir kez kaybetti. Şampiyonlar Ligi grup aşaması son hafta maçında Dinamo Kiev karşısında 6-0 kaybeden Beşiktaş; diğer 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Kara Kartallar bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. Beşiktaş bu sezon Avrupa Kupalarında oynadığı 10 maçta da kalesinde gol (18) gördü. Bu arada siyah-beyazlılar Avrupa Kupalarında Fransız takımları ile toplam 6 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Beşiktaş; 3 yenilgisini de deplasmanda Marsilya, PSG ve Auxerre'e karşı yaşadı.
DEPLASMANDA 22 GALİBİYET
Siyah-beyazlı temsilcimiz, Olympique Lyon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 98. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'da 97 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah- beyazlılar, konuk olduğu 56 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Deplasman maçlarında 108 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 181 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezon deplasmanda yaptığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Bu arada Beşiktaş Avrupa Kupalarında ilk kez Nisan ayını gördü.
STAT: Lyon
HAKEM: Antonio Mateu Lahoz
LYON: Lopez, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal.
TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Adriano, Talisca, Babel, Cenk.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Luce zirvesi
Toplam 17
Yorum
Efe yine sacma trasfer sezonun yarisinda sakat Nuri ve cok agir
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
8jk taraftarı yine ortalığı karıştırmış. yeryüzünde takımı ile taraftarı ters orantılı tek takım
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
Temple Bunun Deplasmanı'da var bu Avrupa bizi iyice terörist gibi görmeye başladı ayıp!
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