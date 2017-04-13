Mandzukic’e yoğun pres
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman önceki gün Juventus'un Barcelona'yı 3-0 yendiği maçı tribünden takip etti. Orman, Kartal'ın gündemindeki forvet oyuncusu Mario Mandzukic'in menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Orman'ın Hırvat yıldızın menajeri Cvetkovic'i Lyon'daki maça da davet ettiği kaydedildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Mandzukic’e yoğun pres haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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