 Mandzukic’e yoğun pres – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Mandzukic’e yoğun pres

    Mandzukic’e yoğun pres
    Başkanı Fikret Orman önceki gün 'un Barcelona'yı 3-0 yendiği maçı tribünden takip etti. Orman, Kartal'ın gündemindeki forvet oyuncusu Mario Mandzukic'in menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Orman'ın Hırvat yıldızın menajeri Cvetkovic'i Lyon'daki maça da davet ettiği kaydedildi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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